Зеленски: Последните дни удряме Русия изключително с оръжия украинско производство и далеч не само дронове

През последните дни при въздушните си атаки по руска територия Украйна е използвала изключително оръжия собствено производство като при това не става въпрос само за дронове. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски по време на пресконференция с холандския премиер Дик Схоф в Киев.

"Основното, което трябва да се разбере, е, че през последните дни Украйна е използвала изключително украински продукти, не само дронове. И въз основа на тези удари, мисля, че хората могат да разберат от фактите в социалните медии къде са използвани дронове и къде не са използвани дронове. И за това бих искал да благодаря не само на войниците, но и на производителите, които са предприели съответните стъпки. Очакваме по-големи възможности, но те зависят от финансовите ресурси", каза той, цитиран от Интерфакс-Украйна.

Зеленски повтори вече казаното от него на Международния форум на отбранителната промишленост - че до 2026 г. Украйна има капацитет за производство на ракети и дронове на стойност 35 милиарда долара. И добави, че част от бюджета, отпуснат за далекобойни способности на Украйна, може да дойде от двустранни споразумения с повече от 30 държави.

По време на пресконференцията Зеленски заяви, че трябва да се търси отговорност от всички, които започнаха тази война. И допълни, че малко преди да започне пресконференцията е получена информация за руска атака срещу родилен дом в Суми - за щастие, 35-те родилки, които са били там, 11 деца и целият персонал са успели да стигнат до убежището навреме и не са пострадали.

Снимка: president.gov.ua

Заедно с Нидерландия и останалите ни партньори работим за правни механизми, които да гарантират, че всички руски военнопрестъпници ще понесат отговорност, заяви той.

Снимка: president.gov.ua