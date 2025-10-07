Войната в Украйна:

Ким поздрави Путин за рождения му ден: Тесни другарски връзки и вечна дружба

07 октомври 2025, 10:08 часа 443 прочитания 0 коментара
Севернокорейският диктатор Ким Чен Ун поздрави руския си колега Владимир Путин за 73-ия му рожден ден с възхвала за тесните им другарски връзки и съюзнически отношения. "Уверен съм, че благодарение на приятелските отношения и тесните другарски връзки между нас съюзническите отношения между нашите две страни - КНДР и Русия, намиращи се в период на бурен разцвет, и занапред неизменно ще укрепват и мощно ще стимулират всестранното разширяване и развитие на двустранните отношения, а също така ще допринасят за формирането на справедлив и многополюсен световен ред", се казва в поздравителната телеграма на Ким, цитирана от Корейската централна телеграфна агенция.

Севернокорейският диктатор уверява Путин, че Пхенян ще продължи "всестранно да подкрепя справедливата борба на руския народ за защита на суверенитета и териториалната си цялост, на интересите на сигурността на държавата, да смята това за свой братски дълг и неизменно ще изпълнява договора между двете страни".

"Нашата дружба ще бъде вечна", пише в заключение севернокорейският лидер. 

