Нов рекорд за Тейлър Суифт: Продаде 2,7 млн. копия от новия си албум за 1 ден

Дванадесетият студиен албум на Тейлър Суифт - "The Life of a Showgirl" бе продаден в рекордните 2,7 милиона копия във физически и дигитален формат на първия ден от излизането му в САЩ, показват данни на компанията за индустриални данни и анализи Luminate, цитирани от "Асошиейтед прес". Албумът излезе на 3 октомври 2025.

Суифт отново чупи рекорди

Постижението е впечатляващо по ред причини, отбелязва осведомителната агенция. Суифт счупи предишния си рекорд за най-много продажби в една седмица само за един ден. Последният ѝ албум от 2024 г. "The Tortured Poets Department" стигна 2,61 милиона продадени албума в САЩ през първата си седмица.

"The Life of a Showgirl" заема второто място за продаден албум за седмица в модерната история, откакто Luminate започва да води статистика през 1991 г. Това също е постигнато за един ден. Засега първото място принадлежи на албума на Адел „25“, която продава 3,378 милиона копия през първата си седмица в САЩ през 2015 г..

"The Life of a Showgirl" вече е счупил рекорда за най-много копия на албум на винил, като за една седмица в САЩ са продадени 1,2 милиона копия, изчислява Luminate. Предишното най-добро постижение също е на Суифт за предишния ѝ албум "The Tortured Poets Department", от който през първата му седмица са купени 859 000 плочи.

Източник: БТА