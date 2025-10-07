Стройна и вталена: Актрисата Ейми Шумър е неузнаваема след свалените килограми (СНИМКА)

Комедийната актриса Ейми Шумър, която познаваме с ролята ѝ в "Диагноза секси" за първи път говори открито за отслабването си, когато през 2022 г. разкри, че си е направила липосукция. „Не става въпрос за това да изглеждам секси – никога не съм била известна с външния си вид – но стигнах до момент, в който ми беше омръзнало да се гледам в огледалото,“ сподели тя тогава пред The Hollywood Reporter, цитирана от People.

След операцията Шумър започва да приема Wegovy – медикамент за отслабване, с който бързо сваля около 13 килограма. Въпреки това тя спира приема на лекарството, след като преживява „ужасен период“ с гадене и чувството, че буквално „се свива и изчезва“.

Три години след като спира лекарството от групата на GLP-1, Шумър опитва Mounjaro – друг вариант на медикамент за диабет тип 2 – и описва изживяването като „наистина добро“. Оттогава насам тя редовно споделя свои снимки в социалните мрежи и показва трансформацията си в Instagram.

Важно е да се има предвид, че подобни медикаменти не са подходящи за всеки и влияят различно на всеки организъм, затова приемът им трябва да става само след консултация със специалист.

Вдъхновяваща нова външност

Шумър впечатли феновете с обновената си визия по време на скорошно пътуване до Лас Вегас, където се забавляваше в компанията на свои близки приятелки — продуцентката Алекс Сакс и актрисата Джилиан Бел.

44-годишната звезда публикува стилна снимка в социалните мрежи, на която позира в къса риза-рокля от Miu Miu, комбинирана с елегантни отворени токчета. Новата ѝ по-стройна фигура веднага направи впечатление на последователите ѝ, които я засипаха с комплименти.

Мнозина похвалиха не само външния ѝ вид, но и увереността, с която излъчва положителна енергия и се наслаждава на живота. Фенове и колеги изразиха възхищението си в коментарите, а някои дори я нарекоха „вдъхновение за истинска трансформация“.