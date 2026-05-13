Съдът реши: Едно дете може да има трима законни родители

13 май 2026, 9:05 часа
Едно дете вече може да има трима законни родители. Това постанови италиански съд, който реши, че на 4-годишно дете се признават законно трима родители – двама бащи и една майка. Това е знаков случай в Италия, който предизвика възмущение сред консервативните католици в страната, предаде Ройтерс. Решението беше съобщено преди ден от няколко италиански медии и потвърдено от Паскуа Манфреди, адвокат на един от бащите на момчето.

Как така трима родители?

Детето е родено в Германия и живее там с двама мъже, които са сключили брак помежду си. Единият от двамата мъже е биологичният баща на детето. Майката на детето е приятелка на еднополовото семейство, като тя е заченала по традиционния начин и не става дума за сурогатно майчинство.

Небилогичният баща на детето, който е с италианско-германски произход, осиновил детето съгласно германското законодателство, но поискал осиновяването да бъде признато и в Италия. Местните власти първоначално са отхвърлили искането, подозирайки, че детето е родено чрез сурогатно майчинство в чужбина – практика, която консервативното правителство на Италия е криминализирало. Апелативен съд в южния италиански град Бари обаче е отменил това решение на местните власти, приемайки, че в случая не е имало сурогатно майчинство. Решението на съда в Бари, което е окончателно, означава, че Италия, подобно на Германия, признава детето да има двама законно признати бащи и една майка.

"Тук не е имало тайно споразумение за сурогатно майчинство. Това е случай на трима души, които всички искат да бъдат родители на това дете, и съдът призна това", заяви адвокатът Манфреди пред Ройтерс.

Решението на съда датира от януари, но беше широко разгласено в момент, в който Италия отбелязва 10-годишнината от легализиране на еднополовите граждански партньорства. Католическата организация "Про Вита & Фамилия", която защитава традиционните семейни ценности, осъди решението на съда в Бари, съобщава БТА.

Яна Баярова
