Половин месец Украйна учи НАТО как да спира Русия с дронове в Балтийско море

Швеция проведе ученията "Аврора 2026" за отблъскване на руската агресия на най-големия шведски остров в Балтийско море Готланд. Участваха украински оператори на дронове, а ученията се проведоха в периода 27 април до 13 май, предаде Associated Press. Около 18 000 войници участваха, включително от 11 страни от НАТО (САЩ, Канада, Великобритания, Франция, Холандия, Германия, Дания, Норвегия, Финландия, Естония и Латвия), както и Украйна.

Според основния сценарий, "неназована държава" струпва военни части на източната граница на НАТО, а саботаж причинява прекъсвания на електрозахранването и недостиг на храна на острова. Ученията са предназначени да подготвят какво ще правят членовете на НАТО, преди да бъде активиран член 5 от Договора за НАТО, който предвижда всички членки на Алианса да помогнат на нападнат военно член.

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) участваха като част от стратегическото си партньорство с Обединеното кралство. Украински оператори на дронове са ръководели компонента на учението, свързан с безпилотните системи, и са обучавали западен военен персонал в тактики за противодействие на FPV дронове и взривни вещества, според украинското издание "Милитарний". В един от случаите група украински пилоти на FPV дронове унищожиха напредващи вражески части. Обучението беше прекъсвано три пъти, за да може западният военен персонал да разбере какво прави неправилно, разказа 24-годишен оператор с позивна "Тарик" пред Associated Press.

"Ако контролирате Готланд, контролирате централна Балтика", обясни генерал Микаел Класон, началник на шведския генерален щаб.