Натоварени в пътнически автобус: БАБХ иззе близо 2 т животински продукти

Близо 2 тона животински продукти без документи са иззети на ГКПП „Капитан Андреево“ след съвместна проверка на инспектори от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и служители на Агенция “Митници“.

Това съобщават на страницата на БАБХ в интернет.

В пътнически автобус с турска регистрация, влизащ от Турция, са открити 1800 кг овча лой и 165 кг млечни продукти без необходимите документи.

Стоката е била опакована в кашони. Продуктите са иззети и ще бъдат унищожени.

БАБХ извършва постоянен засилен контрол на граничните пунктове, за да не допуска внос на храни и фуражи без документи, с неясен произход или с потенциален риск за здравето на хората и животните в Европейския съюз.

