Добри и лоши ученици по пътя към ЕС: Черна гора показа как се прави на Сърбия и Северна Македония

Черна гора изглежда е добрият ученик по пътя към ЕС, докато Сърбия ио Северна Македония, но и Босна и Херцеговани заради Република Сръбска повтарят едни и същи грешки, става ясно от анализ на черногорския вестник "Победа". Вестникът говори за цяло едно поколение политици от Балканите, които повтарят едни и същи истории, едни и същи ходове от години, а някои и от десетилетия, очаквайки различни резултати.

В материала това се отнася преди всичко за сръбския президент Александър Вучич, но и за всички водещи лидери в Босна и Херцеговина, от дългогодишния Милорад Додик и Драган Чович до множество босненски политици, включително опитни като Бакир Изетбегович и Фахрудин Радончич , до новото поколение, водено от Елмедин Конакович.

Това се отнася и за албанския премиер Еди Рама , но и за македонския Християн Мицкоски.

Почти всички ръководства на страните от Западните Балкани толкова са уморили партньорите си от ЕС с едни и същи истории и игри, че броят на лидерите и вземащите решения, готови да ги изслушат сериозно, става все по-малък.

Изключението - Черна гора

Според черногорският вестник изключение прави черногорският премиер Милойко Спаич, като той е определен като единствения, който не мечтае да управлява доживот или да се пенсионира от премиерските или президентските позиции, и то с конкретната цел да въведе страната си в ЕС.

Посочва се, че единственият основен политически проблем за Черна гора в последната миля до членството в ЕС е спорът с Хърватия.

Фактът, че двустранният спор с Хърватия е съвкупност от относително малки или, за тези, които гледат отстрани, тривиални въпроси, не означава, че те не могат да създадат голям проблем. Би било безумно въпросът за кораба „Ядран" или преименуването на Которския басейн да послужат като мотив за спиране на Черна гора на крачка от членство в ЕС или тези два спора да са въпрос на принципи на черногорската политика. Подгорица трябва да преглътне тези „жаби", защото натискът по гореспоменатите въпроси няма да е върху Хърватия, а върху Черна гора.

Поражението на Орбан и напредъкът на Западните Балкани

Вестниктът отчита, че поражението на Виктор Орбан на унгарските избори е много важно за страните от Западните Балкани, защото с неговото присъствие на масата на ЕС е било почти немислимо да се види разширяване към страните от нашия регион в обозримо бъдеще.

Не е случайно, че нов импулс беше даден на процеса на разширяване на ЕС чрез зелената светлина за създаването на работна група на ЕС за писане на Договора за присъединяване с Черна гора, веднага след резултатите от изборите в Унгария, пише още "Победа".