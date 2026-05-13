Две заплахи за убийство към жени в Шуменско

Две заплахи за убийство са отправени към две жени в Шуменско при два различни случая на домашно насилие, съобщават от ОДМВР-Шумен.

32-годишен от Нови пазар е задържан за отправени заплахи за убийство към жена, с която живее на семейни начала. Около 20:50 часа снощи мъжът използвал общ профил в социална мрежа и от телефона си в излъчване „на живо“ отправил закани и заплахи с убийство към 32-годишна жена от Нови пазар.

Минути по-късно мъжът е установен и задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Нови пазар. За извършено престъпление по чл.144 ал. 3 от НК е образувано досъдебно производство.

Около 23:30 часа на 11 май в частен дом в село Цани Гинчево 32-годишна жена отправила закани за убийство към 50-годишната си майка. Заканата е отправена в условията на домашно насилие.

Задържана е за срок до 24 часа в полицейското управление в Каолиново. За извършено престъпление по чл. 144 ал. 3 т. 1 и т. 3 от НК е образувано досъдебно производство.

