Душил майка си и избягал: Издирват мъж за домашно насилие

Мъж се е опитал да удуши майка си, след което е избягял и се укрива. Това съобщават от ОДМВР-Шумен. Малко преди 14:30 часа вчера е приет сигнал, че 29-годишен от Нови пазар извършил домашно насилие спрямо майка си.

След възникнал семеен скандал мъжът започнал да души 49-годишната си майка. Жената е прегледана от екип на Центъра за спешна медицинска помощ в Нови пазар, освободена е.

29-годишният мъж е напуснал жилището и се укрива. Към момента не е установен. За извършено престъпление по чл. 131 ал. 1 от НК е образувано досъдебно производство.

