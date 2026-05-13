Миграционната сделка между Албания и Италия: Еди Рама каза дали ще я развали

Ключовата миграционна сделка между Италия и Албания ще продължи, докато Италия продължи да я желае. Това стана ясно от думите на албанския министър-председактел Еди Рама. Тази реакция дойде след интервю на албанснкия външен министър, което породи спекулации. Ферит Ходжа коментира в интервю за Euractiv, че първо, това споразумение е за пет години и не е сигурен дали ще има удължаване и второ, че няма да има удължаване, защото Тирана ще е член на Европейския съюз.

„До всички журналисти от Италия и отвъд, които се свързват с нас относно изопачен цитат, публикуван от медия след интервю с албанския външен министър: Позволете ми да повторя, ясно и се надявам веднъж завинаги, че нашият протокол с Италия е тук, за да остане, докато Италия го иска“, каза днес албанският премиер Еди Рама.

Споразумението

През 2023 г. правителството на премиера Джорджа Мелони сключи споразумение за създаване на два центъра в Албания. Там мигрантите могат да поискат убежище, въпреки че Рим твърди, че тези, които идват от така наречените „безопасни“ страни, ще бъдат бързо репатрирани.

Схемата на Италия за обработване в Албания на част от мигрантите, които спасява в Средиземно море, започна да функционира на 14 октомври 2024 г., когато бяха прехвърлени първите пристигнали.