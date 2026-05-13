Бебе в "Hell's Kitchen"? Събков е измислил името (ВИДЕО)

"Hell's Kitchen"отдавана не е само кулинарно риалити предаване, но и място където любовта е по-гореща от котлоните. Дали пък най-обсъжданите участници в тазгодишния сезон няма да стават родители? Бременна ли е Трифонова от Събков - това се питат както зрителите, така и самият Събков. А ситуацията стана още по-заплетена, след като в шоуто пристигна майка му, която се запозна с потенциалната си снаха.

"Ако сме го заченали в предаването, ще се казва Виктор", хвърли бомбата Събков пред шеф Ангелов, който остана потресен.

"Не знам, не съм сигурен дали е бременна... Идея си нямате колко голям е шансът", допълни влюбеният Събков.

Денят в Кухнята на Ада започна с предизвикателство за Черни куртки и най-близките им хора. Най-успешно се представи дуото на Събков и майка му Пепи. Денисиньо и неговата половинка Айсен, както и Спирова и нейната майка Цветанка, заслужиха комплименти за работата си. За награда победителите получиха специална вечеря-изненада, към която се присъедини и Трифонова.

Как протече срещата ѝ с майката на Събков, вижте в следващото видео:

Звезден полуфинал

Звездният полуфинал противопостави пианиста Евгени Генчев, фотомодела Нора Недкова и "Мис България 2006" Славена Вътова. Те трябваше да готвят по двойки с тримата претенденти за голямата награда, като всеки отбор разполагаше с обща куртка. Победата извоюва Евгени, а към него във финала ще се присъедини Славена.

Фотомоделът Нора Недкова завърши на трето място в звездната надпревара в "Hell’s Kitchen". Тя се изправи срещу своята съперничка Славена Вътова в решаващ кулинарен дуел, където не успя да се справи достатъчно добре с поставената от шеф Ангелов задача.