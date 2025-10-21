Фицо хвали руснаците с пример как стоят на колене: Подигравките нямат край (ВИДЕО)

"Стратегията (на която разчита Запада) е, че този вид война ще постави Руската федерация на колене. Но тези, които познават руснаците, разбират, че те коленичат само като си връзват връзките на обувките. Тази стратегия се провали и затова искам да съм много ясен – това, което се случи с този подкуп, е много сериозно". Думите са на словашкия премиер Роберт Фицо, който е един от малцината европейски лидери, открито заемащ позиции в полза на руския диктатор Владимир Путин.

Подигравките към Фицо заради аналогията с връзките моментално наводниха социалните мрежи. Най-очевидната – застанете на колене и пробвайте да си вържете връзките на обувките, ако можете. Напомнянето как всъщност могат да се връзват връзки на обувки според физичните закони е на украинския телеграм канал "Кримски вятър".

🤡 “Those who know Russians understand that they only kneel when they're tying their shoelaces,” said Fico



Well, that’s good — assuming they still have knees left😂 pic.twitter.com/LMB7TuNwlh — NEXTA (@nexta_tv) October 20, 2025

Не всичко обаче е подигравки и определено възприемането зависи и от географията. The Times of India например постави акцент как Фицо, който ръководи страна-член на НАТО, се подиграва на самото НАТО за стратегията да бъде спрян Путин заради войната в Украйна.

