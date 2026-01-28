Фицо: Психичното състояние на Тръмп ме плаши

Словашкият премиер Роберт Фицо е споделил пред лидери на ЕС, че е останал шокиран от психическото състояние на американския президент Доналд Тръмп по време на частната им среща, състояла се в имението на Тръмп във Флорида Мар-а-Лаго на 17 януари. Фицо е разказал за впечатленията си в кулоарите на извънредната среща на върха на ЕС в Брюксел на 22 януари, която бе организирана, за да бъдат обсъдени заплахите на Тръмп да анексира Гренландия. Това съобщи Politico, позовавайки се на петима европейски дипломати.

Нещо повече - двама от дипломатите, поискали анонимност, са заявили пред изданието, че Фицо е използвал думата "опасен", за да опише как е изглеждал американският президент по време на срещата им лице в лице няколко дни по-рано. Един от източниците е заявил, че Фицо е изглеждал "травматизиран" от срещата си с Тръмп.

Politico посочва, че източниците му са представители на четири различни правителства на ЕС, както и високопоставен служител на ЕС.

Коментарите на Фицо привлякоха особено внимание, тъй като той се смята за един от най-лоялните към Тръмп европейски лидери, който публично е подкрепял позициите му, включително по отношение на Украйна. В същото време от Белия дом отхвърлят съобщенията за плашещото състояние на Тръмп като "фалшиви новини". Говорители на Фицо не са отговорили на многобройните искания за коментар, отбелязва още изданието.

Личните притеснения на Фицо контрастират с публичното представяне на резултатите от посещението му в Мар-а-Лаго, което той направи в публикация в официалния си профил във Facebook. В това видео Фицо заяви, че поканата му за резиденцията на Тръмп във Флорида е била знак за "голямо уважение и доверие" от страна на американския президент и нарече разговорите си с него "неформални и открити".

