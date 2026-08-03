Фон дер Лайен с писмо до Испания: Трябва да направим повече, за да укрепим границите си

ЕС трябва да прави повече, за да укрепи критичните точки по границите на блока, каза председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на испанския премиер Педро Санчес в свое писмо до него - това пише агенция Ройтерс. В писмото, което е с днешна дата, 3 август, председателката на Европейската комисия отново потвърди и подкрепата на ЕС за Испания в усилията ѝ да се справи с незаконната имиграция. Тя подчертава обаче, че е необходимо да се прави повече.

Писмото идва на фона на огромната вълна от мигранти, които миналата седмица нахлуха през границата на Мароко и навлязоха в испанския анклав Сеута в Северна Африка. Припомняме, че най-малко 72 души загинаха в резултат на безредиците, предизвикани от инцидента.

Тя отбелязва в писмото си, че трябва да бъдат укрепени граничните системи за ранно предупреждение и да се подобри техническата и финансова подкрепа за Мароко.

Още: Расте броят на загиналите при мигрантската криза в Сеута