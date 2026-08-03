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Жълт код за горещини. Времето утре - 4 август 2026 г. (КАРТА)

03 август 2026, 17:10 часа 666 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Жълт код за горещини. Времето утре - 4 август 2026 г. (КАРТА)

На 4 август 2026 г. ще бъде слънчево, след обяд в низините – горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, в София – около 33°. В голяма част от страната е обявен жълт код за горещо време, показва прогнозата за времето на НИМХ.

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Без валежи в планините

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В планините ще бъде слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра – около 20°.

Слънчево по морето

По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа слаб, по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

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Карта: НИМХ

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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