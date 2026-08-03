Зеленски: Украйна ще положи всички усилия да приключи войната преди зимата

Украйна ще положи всички усилия да прекрати войната срещу Русия преди зимата на 2026 г. За тази цел страната разчита на ефективната помощ на своите международни партньори и съюзници. Това каза украинският президент Володимир Зеленски на среща в Киев с украинските посланици. Той призова дипломатите да осигурят максимална подкрепа от страна на партньорите в страните, в които са изпратени. Целта е да се създаде ниво на натиск, което няма да даде на Русия друг избор освен да търси мир.

"Ще работим много усилено, за да гарантираме, че това ще се случи преди зимата, през есента, но ясно разбираме с кого си имаме работа и че Путин се надява да удължи тази война. Той подготвя мобилизация и нови атаки", подчерта Володимир Зеленски.

Междувременно стана ясно, че Зеленски е назначил Рустем Умеров за нов ръководител на Службата за външно разузнаване - указът за това е публикуван на президентския сайт. Досега Умеров бе секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана, а преди това бе министър на отбраната. Като секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана той участва активно в преговорите между Русия, Съединените щати и Украйна.

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Предишният временно изпълняващ длъжността ръководител на Службата за външно разузнаване на Украйна бе Олег Луговски, който бе назначен от Зеленски на 4 февруари 2026 г. и сега е освободен от този пост.

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