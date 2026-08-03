С Arena Select през август: Силни истории, много смях и срещи с необикновени герои

През август вечерите у дома могат да започнат с вълнуващо преследване, да продължат с комичните предизвикателства на семейния живот и да завършат с история, вдъхновена от реални личности и събития. Разнообразните канали от пакет Arena Select от Vivacom събират заглавия с различно настроение. В Arena Action, Arena Comedy и Arena Life зрителите ще могат да проследят както напрегнати екшън сюжети и виртуозни измами, така и романтика, музика и истории за хора, които отказват да се предадат.

На 3 август от 22:30 ч. по Arena Action започва месеца с филм носител на 3 награди „Оскар“ и още десетки международни отличия.“Клубът на купувачите от Далас“ (Dallas buyers club) е завладяваща биографична драма по действителен случай. Матю Макконъхи влиза в ролята на Рон Уудръф - електротехник, който отказва да приеме прогнозата на лекарите и започва собствена борба за живот. На 15 август от 22:30 ч. зрителите могат да гледат „Джон Уик“ (John Wick) с Киану Рийвс - история за загуба, отмъщение и завръщане към опасно минало. На 30 август от 22:30 ч. „Зрителна измама“ ще потопи публиката в свят на илюзии, банкови обири и магьоснически трикове.

По Arena Comedy август преминава под знака на забавните и понякога напълно непредвидими страни на ежедневието. Третият сезон на британския ситком „Територията на мама“ започва на 3 август от 13:00 ч. и отново показва родителството без идеализирани клишета. На 8 август от 21:00 ч. романтичната комедия „Кой ще вземе кучето?“ (Who gets the dog?) превръща една раздяла в комична битка за любимия златист лабрадор Уесли. На 11 август в 21:30 ч. сериалът „Мамчета“ (MOMMY) проследява три приятелки, които се опитват да балансират между семейство, кариера и собствената си идентичност. Френската комедия „Алиби“ (Alibi.com) ще бъде излъчена на 22 август от 23:50 ч. Филмът среща зрителите с Грег - амбициозен предприемач, който създава изключително успешна агенция и се оказва въвлечен в поредица от забавни и непредвидими ситуации.

Arena Life допълва програмата с истории, в които се срещат любовта, технологиите, мистерията и музиката. На 3 август от 20:00 ч. „Думи и изображения“ (Words and pictures) среща учител по английски език и преподавателка по изобразително изкуство в романтична история с Клайв Оуен и Жулиет Бинош. Документалният сериал „Тайните на големите данни“ (Secret of big data), който започва на 8 август от 20:20 ч., разглежда влиянието на технологиите, наблюдението и изкуствения интелект върху съвременния живот.

На 15 август от 23:10 ч. фентъзи сериалът „Изчезнали: Другата страна“ (Missing: The other side) отвежда зрителите в мистериозно село, обитавано от душите на безследно изчезнали хора, чиито тела още не са открити. Ден по-късно, на 16 август от 21:10 ч., „Бохемска рапсодия“ (Bohemian rhapsody) проследява възхода на Queen и Фреди Меркюри до легендарното изпълнение на концерта Live Aid през 1985 г. Биографичният филм „Историята на Британи Мърфи“ ще бъде излъчен на 17 август от 18:50 ч., за да разкаже за пътя на актрисата към славата и и мистериозните обстоятелства около ранната ѝ смърт.

С разнообразието от жанрове и заглавия и дублаж на български каналите от пакет “Arena Select” превръщат август в месец на силните емоции, смеха и историите, които заслужават време пред екрана.

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