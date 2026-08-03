Обявиха най-стресиращите европейски градове за шофьори. На кое място е София?

Шофирането в големите европейски градове често изисква огромно търпение. Нова класация на Compare the Market хвърля светлина върху яркия контраст между скандинавските градове с плавен трафик и силно претоварените градски центрове в Южна и Източна Европа.

Проучването оценява над 40 големи европейски града по седем ключови фактора, определящи условията за шофиране: ниво на задръствания, средна скорост, изгубени часове в задръствания годишно, брой автомобили на глава от населението, смъртност на пътя, качество на пътната мрежа и средни годишни валежи.

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Топ 5 на най-стресиращите европейски градове за шофьори

1-во място – Дъблин (Ирландия), Оценка: 63.07: Най-стресиращият град за шофиране в Европа. В него се отчита най-високото ниво на задръствания като цяло (72,9%), средна скорост в града от едва 17,4 км/ч, а шофьорите губят рекордните 191 часа годишно в трафика.

2-ро място – Букурещ (Румъния), Оценка: 59.14: Заема второ място с ниво на задръствания от 62,5% и 171 изгубени часа в чакане годишно. Ситуацията допълнително се влошава от една от най-черните статистики за смъртност на пътя на континента (53 жертви на 1 милион жители).

3-то място – Атина (Гърция), Оценка: 58.45: Абсолютен рекордьор по брой автомобили (872 превозни средства на 1000 жители). Наред с 54,7% ниво на задръствания, шофьорите прекарват 143 часа в годината в пълзене по улиците.

4-то място – Лион (Франция), Оценка: 56.17: Приключва изследването с 47,2% ниво на задръствания и 121 изгубени часа, което се компенсира само частично от висококачествената пътна мрежа (5,85 от 7).

5-то място – Милано (Италия), Оценка: 55.51: Влиза в петицата на най-лошите градове поради изключително ниската средна скорост в градски условия (19 км/ч), високата гъстота на автомобилите (637 коли на 1000 души) и 136 часа годишно, прекарани в тапи.

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Топ 5 на най-спокойните (най-малко стресиращи) европейски градове

1-во място – Осло (Норвегия), Оценка: 23.73: Най-удобната за шофьори европейска столица. Задръстванията са едва 33,2%, средната скорост достига 30,6 км/ч, а изгубеното време в трафик е под 70 часа годишно.

2-ро място – Стокхолм (Швеция), Оценка: 26.43: Откроява се с изключителна безопасност (едва 9 жертви на пътя на 1 милион жители) и умерен брой автомобили (394 коли на 1000 души).

3-то място – Братислава (Словакия), Оценка: 27.14: Отчита най-високата средна скорост в градски условия в класацията (35,2 км/ч), ограничавайки изгубеното време в пиковите часове до едва 71 часа годишно.

4-то място – Гьотеборг (Швеция), Оценка: 27.73: Предлага плавен трафик (34,1% ниво на задръствания), средна скорост над 32 км/ч и отлично качество на пътищата.

5-то място – Ротердам (Нидерландия), Оценка: 30.61: Разполага с най-доброто качество на пътната мрежа в Европа (6,4 от 7) и ограничава закъсненията в пиковите часове до 70 часа годишно.

Ситуацията в България

София се нарежда в първата половина на Европа по трудност на шофиране, заемайки 17-о място в общото класиране с резултат от 44.1. Шофирането в българската столица поставя сериозни изпитания в часовете пик, където шофьорите губят средно по 113 часа годишно, блокирани в тапи – което се равнява на близо пет пълни денонощия, прекарани в закъснения всяка година.

Градът отчита 47,0% ниво на задръствания и ниска средна скорост в градски условия от едва 22,2 км/ч. В комбинация с 506 моторни превозни средства на 1000 жители и скромна оценка за качеството на пътната мрежа от 3,53 от 7, ежедневното пътуване остава постоянно бреме за местните шофьори.

Безопасността също се очертава като сериозен проблем за региона. София отчита смъртност на пътя от 78 жертви на 1 милион жители, което я нарежда сред градовете с по-високи нива на пътен травматизъм в индекса.

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Методология

Индексът за условия на шофиране (Driving Conditions Index) подрежда 40 европейски града според трудността на шофиране, измерена по 7 нормализирани фактора (съ със стойност от 0 до 1). При липсващи данни е присвоена оценка 0. Оценките на отделните параметри след това са сумирани, за да се получи краен резултат, изразен в стотни.

Средно ниво на задръствания: Процент допълнително време, изгубено в трафика, спрямо условия на свободно движение.

Средна скорост: Отчетена средна скорост по пътната мрежа, изразена в км/ч.

Изгубено време в пиковите часове: Общо часове годишно, прекарани зад волана за извършване на две ежедневни пътувания от по 10 км в часовете с най-интензивен трафик.

Моторни превозни средства на 1000 жители: Общ брой регистрирани моторни превозни средства на 1000 жители във всеки регион от ниво NUTS 2 (данни от 2023 г.).

Смъртност на пътя на 1M: Общ брой смъртни случаи при пътни произшествия на 1 000 000 жители във всеки регион от ниво NUTS 2 (данни от 2021 г.).

Качество на пътищата: Оценка за качеството на пътната инфраструктура, дадена от Световния икономически форум (WEF) по скала от 1 до 7 (оценка на национално ниво).

Средни годишни валежи: Средно годишно ниво на валежите, измерено в милиметри.