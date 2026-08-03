Руското посолство в Италия обвини Украйна за експлозията в ресторант в центъра на Москва на 1 август, в който се твърди, че е било внесено взривно устройство и е било задействано дистанционно. В резултат на това са загинали поне петима души, а най-малко 21 са ранените. В редица руски и украински Telegram канали се посочваше, че рожден ден точно тогава е празнувал Александър Чайко - главнокомандващ на руските Въздушно-космически сили, и че в ресторанта е било пълно с високопоставени генерали и други военни.

Русия сравни Украйна с "Ал Кайда" и "Ислямска държава"

„Кървавите пипала на терористичната банда на Зеленски са достигнали италианския ресторант „Балци Роси“ в Москва“, твърди руското посолство в Рим, цитирано от The Moscow Times.

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В свое изявление руското посолство в Италия сравни украинските власти с „Ал Кайда“ и „Ислямска държава“. Според дипломатическата мисия украинците не искали да вземат за мишена руски генерали, а... самите италианци. "Само благодарение на бдителността и безкористната всеотдайност към професионалния си дълг на един служител на руските служби за сигурност, роденият в Неапол готвач К. Алфиери и членовете на екипа му не са пострадали", твърди посолството.

„Очевидно, като планираха терористичен атентат в един от най-изисканите италиански ресторанти в Москва, украинските терористи искаха да сплашат италианците, работещи в Русия, и да им дадат да разберат, че и те са на прицел и могат да станат следващите жертви на тези злодеи във всеки един момент", гласи изявлението, цитирано от рускоезичната независима медия "Медуза".

Сценаристите на този екшън трилър предпочетоха да пренебрегнат факта, че експлозията се случи по време на частно събитие, на което присъстваха руски генерали и служители на службите за сигурност, подчертава беларуската опозиционна телевизия Nexta.

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