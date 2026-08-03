Kaufland и БТС обновиха маркировката по близо 40 км маршрут от „Кукленски манастир” до хижа „Персенк“

Доброволци от магазините на ритейлъра в Пловдив се включиха в поставянето на над 58 указателни стрелки и обновяването на маркировката

Туристическата маркировка по близо 40-километрово трасе от Кукленския манастир до хижа „Персенк“ беше обновена в рамките на инициативата „Не губи посоката“, която Kaufland България реализира съвместно с Българския туристически съюз за втора поредна година. В дейностите по премаркиране и почистване се включиха доброволци от магазините на ритейлъра в Пловдив.

Обновеният вече маршрут преминава през хижа „Здравец“, хижа „Чернатица“, местностите Бяла черква, Баш мандра и Митницата и достига до крайната си точка хижа „Персенк“. По продължителното трасе беше обновена туристическата маркировка и започна поставянето на над 58 указателни стрелки, които ще подпомогнат по-лесната и безопасна ориентация на туристите.

Обновяването на ключови маршрути около Пловдив е част от тазгодишното издание на „Не губи посоката“, което обхваща 11 ключови туристически района в страната. През 2026 г. Kaufland България и БТС си поставят за цел да обновят нови 400 км туристически маршрути чрез дейности по премаркиране, почистване, подмяна и поставяне на указателни и информационни елементи. Сред локациите през настоящия сезон са историческият маршрут „По пътя на Кървавото писмо“ между Копривщица и Панагюрище, Софийска планина, Русенското Поломие, Вазовата екопътека, участъци от международния маршрут Ком–Емине, както и популярни маршрути в районите на Пловдив, Сливен, Кърджали и Варна.

Кампанията надгражда постигнатото през 2025 г., когато Kaufland България и БТС, заедно с над 250 доброволци, обновиха 400 км туристически маршрути в 10 ключови локации в страната.