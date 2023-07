Франция: 19-годишен младеж загина по време на протестите, над 1300 задържани за една нощ (ВИДЕА)

Полицията е съобщила пред "Ройтерс", че инцидентът се е случил в предградието Пти-Кювили - в търговски център, който е бил разграбен от демонстрантите.

По-рано пък източник от прокуратурата заяви пред телевизия BFM, цитирана от BBC, че супермаркетът не е бил обект на опит за грабеж.

More Nationalists coming out on streets to save #France !! pic.twitter.com/HzvO8czNyV — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) July 1, 2023

Министерството на вътрешните работи на Франция съобщава, че френската полиция е арестувала над 1300 души по време на четвъртата вечер на масови безредици.

В Марсилия са арестувани 88 души и е разграбен магазин за оръжие. Кметът на града призова националното правителство незабавно да изпрати допълнителни войски. Правителството разположи 45 000 полицаи през нощта, подкрепени от леки бронирани автомобили и полицейски части за борба с престъпността.

Междувременно се появиха кадри как протестиращите във Франция атакуват автобус с китайски туристи. Видеото показва счупеното предно стъкло на превозното средство. Според NEXTA автобусът се е насочил към Швейцария след инцидента.

In #France, rioters attacked a bus full of #Chinese tourists. As a result, the Chinese decided to change the route and went to calm #Switzerland. pic.twitter.com/klEbczYsbV — NEXTA (@nexta_tv) July 1, 2023

В Нантер - западното парижко предградие, където беше убит от полицай 17-годишният Нахел М., бунтовници оскверниха паметник на жертвите на Холокоста и стъпкаха френското знаме.

In Nanterre, rioters desecrated a memorial to #Holocaust victims and stomped on a French flag.



Almost a thousand rioters were detained overnight in France. pic.twitter.com/ZFfrsPZjfj — NEXTA (@nexta_tv) July 1, 2023

Вчера президентът Еманюел Макрон обяви няколко нови мерки в опит за справяне с протестите, но те не включват извънредно положение, каквото правителството все пак обсъждаше. Сред мерките е спиране на всички развлекателни и празнични мероприятия, както и блокиране на част от градския транспорт: Макрон обяви нови мерки, за да спре протестите във Франция (ВИДЕО).

На 27 юни Нахел М. беше убит в Нантер, след като отказа да спре за полицейска проверка на пътя. Инцидентът разпали дебати във Франция относно тактиката на полицията, която отдавна е критикувана от правозащитни групи за отношението към хората в бедните предградия, особено към етническите малцинства.