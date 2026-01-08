Франция обяви война на опасното шофиране с поредна сериозна мярка

Затвор за превишена скорост във Франция? Страната обяви война на опасното шофиране с поредна сериозна мярка – превишената скорост вече не е просто административно нарушение, а се счита за престъпление, което при определени обстоятелства може реално да изпрати нарушителя зад решетките. Франция е сред държавите с най-строги правила за движение по пътищата в Европа, където размерът на глобите често зависи от доходите на нарушителя.

ОЩЕ: Франция: Европейците се подготвят да отвърнат на всякакви заплахи от САЩ

Мерки и наказания

По новия закон във Франция се работи от миналата година, като официално влезе в сила от 29 декември 2025 г. Превишаването на разрешената скорост с над 50 км/ч вече може да доведе до наказание до 3 месеца затвор. Това обаче не означава автоматично влизане в затвора – санкцията зависи от съдебната процедура, наличието на рецидив и съпътстващи утежняващи фактори, обясни кореспондентът на Нова телевизия.

До момента превишената скорост се наказваше с глоба до 1500 евро, а сега санкцията може да достигне 3750 евро. Освен това са възможни и допълнителни последици като конфискация на превозното средство, отнемане на шофьорската книжка за срок до 3 години и отнемане на 6 точки от талона.

Употребата на алкохол зад волана също се счита за престъпление. При такова нарушение е възможна конфискация на автомобила, до 2 години лишаване от свобода и глоба в размер до 4500 евро. Ако концентрацията в кръвта е 0,8 грама на литър, нарушението се квалифицира като криминално деяние и може да доведе до 2 години затвор, глоба до 4500 евро, отнемане на книжката и 6 контролни точки.

ОЩЕ: Макрон поиска ЮНЕСКО да включи френските кафенета в списъка на нематериалното културно наследство

Френските шофьори разполагат с общо 12 контролни точки. Дори малки нарушения могат бързо да ги намалят – превишение между 5 и 19 км/ч над допустимото води до отнемане на 1 точка, а над 50 км/ч – до отнемане на 6 точки наведнъж.

Наказание има и ако водач бъде заловен с устройство, с което да следи или сигнализира за контрол на скоростта, санкцията е отнемане на 6 точки и глоба от 1500 евро.

В страната са разположени над 4500 камери за контрол на скоростта. Френската държавна хазна реализира сериозни приходи от глоби – годишно над 1,2 милиарда евро постъпват само от пътни нарушения. За последните 10 години обаче броят на нарушителите е нараснал с над 70 процента.