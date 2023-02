Франция прати на Украйна 14 унищожители на танкове AMX-10RC (ВИДЕО)

Изданието отбелязва, че украинските защитници се обучават как да ползват колесните унищожители на танкове във военната база Мен е Лоар във Франция.

Често обозначаван като "лек танк", AMX-10RC предшества доставките на основни бойни танкове от няколко европейски държави и САЩ за Украйна.

AMX-10RC е френски тежък брониран автомобил, често класифициран и като колесен танк, произведен от GIAT. Оборудвайки френските кавалерийски части от 1981 г., над 240 все още са в експлоатация във френската армия към 2021 г. Освен това 108 единици са продадени на Мароко и 12 на Катар.

„RC“ означава "Roues-Canon" - тоест „колесно оръдие“. AMX-10RC обикновено се използва за разузнавателни мисии в опасни среди или за огнева поддръжка.

Френският президент Еманюел Макрон обеща още през януари, че ще прати оръжията. Той заяви, че страната му твърдо ще подкрепи Украйна, когато се срещна с президента Володимир Зеленски и германския канцлер Олаф Шолц в Елисейския дворец в Париж на 8 февруари.

"Русия не може и не трябва да спечели тази война. Докато Русия продължава да атакува, ние ще продължим да се адаптираме и умерено да оказваме необходимата военна подкрепа, за да запазим Украйна и нейното бъдеще", заяви тогава Еманюел Макрон.

Междувременно стана ясно, че Чехия ще произвежда мобилни системи за противовъздушна отбрана за борба с дронове камикадзе в Украйна. Това пише Ceske Noviny, като добавя, че проектът ще бъде финансиран от Нидерландия.

