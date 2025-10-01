Франция разследва петролен танкер: Подозира, че е част от руския сенчест флот (ВИДЕО)

Френските власти разследват възможно нарушение от страна на петролния танкер Boracay, съобщава "Ройтерс", позовавайки се на военноморски сили на Франция. Става въпрос за плавателен съд, за който се подозира, че принадлежи към така наречения руски сенчест флот, който участва в търговията с руски петрол. Прокурорът от Брест каза пред Ройтерс, че е започнало разследване, след като екипажът не е успял да предостави доказателство за националността на кораба и не е изпълнил заповедите.

От Русия до котва край Франция

Танкерът със суров петрол е напуснал руското пристанище Приморск на 20 септември, по данни на MarineTraffic. Той плава през Балтийско море и над Дания, преди да влезе в Северно море и да премине на запад през Ламанша.

Данните от проследяването на кораби показват, че танкерът, построен през 2007 г., е бил следен от френски военен кораб, след като е заобиколил северозападния край на Франция, преди да промени курса и да се насочи на изток към френския бряг. В момента е на котва близо до Сен Назер.

🔴 EXCLUSIF TF1/LCI - Flotte fantôme russe : nos images du pétrolier immobilisé au large de Saint-Nazaire pic.twitter.com/ZqjMohzIDA — LCI (@LCI) October 1, 2025

Руският сенчест флот

Въпросният кораб е в списъка на санкциите на Великобритания и Европейския съюз срещу Русия. Той беше задържан от естонските власти по-рано тази година за плаване без валиден национален флаг. Танкерите на сенчестия флот обикновено имат неясни собственост и застраховка и често са на повече от 20 години, което повишава опаснсоста от инциденти и разливи, а често има и провокации от тяхна страна. ОЩЕ: Заради санкционирани танкери: Русия провокира с военен кораб към война насред Ламанша