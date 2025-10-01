Войната в Украйна:

Барселона избра нападател, оценяван на 100 млн. евро, за наследник на Левандовски

Ръководството на Барселона е започнало да мисли за живот без Роберт Левандовски. С навършването на 37-годишнината на поляка и наближаването на края на договора му, каталунците се оглеждат за нападател, който да поведе атаката им в бъдеще. По тази причина медиите в Испания съобщават, че Барселона е превърнал нападателя на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес в своя основна цел за летния трансферен прозорец през 2026 г. Аржентинецът се възхищава на клуба още от детството си, вдъхновен от своя сънародник и идол в Аржентина Лионел Меси.

Барселона ще преследва Алварес през лятото

Според испанското издание "Sport" Алварес има клауза за освобождаване на стойност 500 млн. евро и договор с Атлетико до 2030 г. Барселона очаква "дюшекчиите" да се възползват от тази клауза като лост за натиск и едва ли ще преговаря за по-малко от 200 млн. евро. "Transfermarkt" пък оценява играча на 100 млн. евро. Въпреки това каталунците смятат, че личните условия няма да бъдат проблем, тъй като Алварес е дългогодишен фен на клуба. Нападателят е определян като наследник на Роберт Левандовски, чието евентуално напускане през лятото може да облекчи финансовото положение на Барселона и да им позволи да преследват Алварес, без да нарушават правилата за разходи на Ла Лига.

Хулиан Алварес

Алварес с коментар за слуховете

Алварес се радва на силен старт на сезона, като от началото е вкарал седем гола и даде три асистенции, включително срещу Реал Мадрид в дербито миналата седмица. Известна полемика възникна, когато той изглеждаше разочарован, след като беше заменен от мениджъра на Атлетико Диего Симеоне в мача срещу Майорка. Оттогава насам обаче играчът отхвърли всякакви приказки за разрив, настоявайки, че между него и треньора всичко е наред. Той коментира и слуховете за трансфер в Барса, заявявайки: "Много съм спокоен. Винаги се говори, но истината е, че сезонът едва започва. Фокусиран съм върху това да се подобрявам всеки ден, да печеля за Атлетико. Това е единственото нещо, за което мисля... Историите в социалните медии не са ми по вкуса."

С наближаването на президентските избори президентът на Барселона Жоан Лапорта търси високопоставен играч, който да повдигне духа на феновете. Въпреки че Алварес остава основна цел, друг разглеждан вариант е Ерлинг Холанд от Манчестър Сити. Междувременно се твърди, че треньорът Ханзи Флик харесва нападателя на Борусия Дортмунд Серу Гираси като потенциална алтернатива.

