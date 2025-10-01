Пияна жена паркира в подлез (СНИМКА)

Войната в Украйна:

01 октомври 2025, 17:26 часа
В ранните сутрешни часове на неделя 30-годишна шофьорка под въздействието на алкохол предизвика тежко пътнотранспортно произшествие в Загреб, съобщи хърватската медия "Индекс".

Управлявайки Nissan Qashqai с 1,38 промила алкохол в кръвта, тя напълно загуби контрол над превозното средство и се блъсна в подлез на улица „Велимир Шкорпика“.

Колата се озова „паркирана“ вертикално до стената на подлеза, разбира се - доста смачкана.

За всичко след инцидента съобщиха загребските пожарникари в публикация, която се разпространи в социалните мрежи. Пожарникарите от пожарната служба в Загреб посочиха интересно съвпадение - само няколко часа преди инцидента те проведоха пътнотранспортно учение с колеги от чужбина и подчертаха, че подобно обучение може да спаси човешки живот. ОЩЕ: Пиян шофьор опитал да подкупи полицаи в Хасково

Деница Китанова
Деница Китанова
Хърватия Пиян шофьор Загреб информация 2025
