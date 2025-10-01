Войната в Украйна:

Кьовеши иска допълнителни европрокурори от Гърция

01 октомври 2025, 17:13 часа 192 прочитания 0 коментара
Главният европейски прокурор Лаура Кьовеши призова в сряда за укрепване на Европейската прокуратура (EPPO) в Атина по време на посещение в гръцката столица. Тя се срещна с министъра на правосъдието Йоргос Флоридис и неговия заместник Йоанис Бугас, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Кьовеши поиска добавянето на трима прокурори към десетте вече работещи, наемането на шестима административни служители, увеличение на заплатите на персонала и подобрения на техническата инфраструктура.

Според съобщенията, тя е изразила интерес и към потенциално преразглеждане на член 86 от гръцката конституция, който предоставя на политиците широк имунитет от съдебно преследване.

По-късно в сряда Кьовеши трябваше да се срещне с прокурора на Върховния съд Константинос Цавелас.

Европейската прокуратура (EPPO) в момента разследва забавяния в изпълнението на Договор 717, проект на стойност 41 милиона евро, финансиран от ЕС, за модернизиране на железопътната мрежа на Гърция. Смята се, че системата за безопасност, която е трябвало да бъде инсталирана по проекта, е можела да предотврати смъртоносната железопътна катастрофа в Темпе през 2023 г., ако е била внедрена навреме. Службата разследва и скандала със селскостопанските субсидии OPEKEPE. И двете разследвания поставят прокуратурата на ЕС в противоречие с консервативното правителство на Гърция. ОЩЕ: Разследването "Калипсо", в което и България бе замесена, прерасна в най-голямото изземване на контейнери в ЕС

Деница Китанова
