И втора кръвна проба показа: Младежът, премазал хора с АТВ, е бил под въздействие на наркотици

01 октомври 2025, 17:30 часа 326 прочитания 0 коментара
Втората кръвна проба на 18-годишния Никола Бургазлиев, който е с обвинения за това, че помете петима души на тротоар в Слънчев бряг с АТВ, също показа употреба на наркотици. Това съобщиха БНТ и "Нова телевизия", като цитираха източници от разследването. Пробата е направена във ВМА-Варна. Според информация на бургаското издание "Флагман" адвокатите на Никола Бургазлиев ще поискат и трети тест.

Обвинението

Инцидентът се случи, когато АТВ, управлявано от 18-годишния младеж, внезапно се качи на тротоар и помете група пешеходци. Пострадали бяха петима души, сред които и 35-годишната Христина. За съжаление, жената не успя да се пребори за живота си и почина в болница. Синът ѝ Мартин, който е на 4 години, беше в много тежко състояние, но в средата на септември бе изведен от реанимация и е в стабилно състояние. Детето беше изписано преди няколко дни от "Пирогов".

Случаят предизвика широк обществен отзвук, тъй като става дума за поредна тежка катастрофа, причинена от млад водач с високорисково поведение на пътя. Според разследващите Бургазлиев е управлявал под въздействието на наркотични вещества. Разследването сочи, че Бургазлиев е употребил марихуана в период от 36 до 48 часа от вземането на кръвната проба.

Поради тази причина прокуратурата прецизира обвинението срещу него, като му беше повдигнато по-тежко обвинение – за причиняване на смърт на един човек и телесни повреди на повече от едно лице след употреба на наркотици. За подобно престъпление Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода от 13 до 20 години или доживотен затвор.

Бургазлиев остава в ареста. Първоначално Районният съд в Несебър го освободи под домашен арест, но избухнаха протести, а и прокуратурата поиска задържане под стража. Делото срещу него бе прехвърлено в окръжната прокуратура в Бургас. Родителите му работят в МВР в Несебър.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
