Британски войници проведоха военно учение на Балканите

Днес на хърватския военен полигон Гашинци се проведе представяне на международното военно учение „Сава Стар 25“, което събра високопоставени представители от Хърватия и Обединеното кралство, съобщиха от хърватската медия "Индекс".

Присъстваха вицепремиерът и министър на отбраната Иван Анушич, началникът на Генералния щаб на хърватските въоръжени сили генерал-лейтенант Тихомир Кундид и британският посланик Джавед Пател.

На гостите беше показано учение по заемане на противоположни позиции, в което хърватските и британските сили действаха като единен многонационален батальон с интегрирано командване.

Генерал Кундид подчерта, че целта на подобни дейности е стандартизиране на процедурите и развиване на обща способност за маневриране. „Това учение показа уникалното представяне на хърватските и британските въоръжени сили", каза Кундид.