Войната в Украйна:

Депутатка с бебе на ръце шокира парламента на Албания (ВИДЕО)

01 октомври 2025, 17:05 часа 277 прочитания 0 коментара
Депутатка с бебе на ръце шокира парламента на Албания (ВИДЕО)

След дигиталния министър - депутатка от Социалистическата партия на Албания Илва Гюзи, се появи в парламента на страната с 38-дневното си бебе, съобщи македонската медия "Плюс Инфо".

Тя рисъства на заседание на Комисията по природни ресурси, инфраструктура и устойчиво развитие с бебето си, държейки го в ръцете си.  

Председателят на Комисията Анила Денай приветства присъствието на депутата с бебето, наричайки го добър знак за духа на устойчивото развитие и за целите, свързани с равенството между половете.

Присъствието ѝ в Комисията заедно с бебето Блини привлече много внимание от медиите и обществеността, тъй като това е гледка, която е рядка за Албания. ОЩЕ: След виртуалния министър: Рама се хвали с 10 бременни акушерки от една и съща болница (СНИМКА)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Албания бебе информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес