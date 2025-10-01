Депутатка с бебе на ръце шокира парламента на Албания (ВИДЕО)

След дигиталния министър - депутатка от Социалистическата партия на Албания Илва Гюзи, се появи в парламента на страната с 38-дневното си бебе, съобщи македонската медия "Плюс Инфо".

Тя рисъства на заседание на Комисията по природни ресурси, инфраструктура и устойчиво развитие с бебето си, държейки го в ръцете си.

Председателят на Комисията Анила Денай приветства присъствието на депутата с бебето, наричайки го добър знак за духа на устойчивото развитие и за целите, свързани с равенството между половете.

Присъствието ѝ в Комисията заедно с бебето Блини привлече много внимание от медиите и обществеността, тъй като това е гледка, която е рядка за Албания.