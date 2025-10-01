Допуснала бягство на дете: Арест за директорка на детска градина

Полицията арестува директорката на детска градина в централния атински квартал Агиос Пантелеймонас, след като четиригодишно момиче успя да излезе от сградата само и без надзор, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Инцидентът е станал, докато родители са пристигали да вземат децата си. Според държавната телевизия ERT, вратата на училището е била оставена отворена, което е позволило на детето да излезе, без никой от учителите да го забележи.

Според сведенията майката на момичето първоначално я е забелязала през парапета на училищния двор. Когато обаче майка ѝ е стигнала до входа, за да я вземе, детето вече е излязло от сградата и е тръгнало в обратната посока.

Тя беше открита благополучно 45 минути по-късно. Впоследствие властите арестуваха директора по обвинение в пренебрегване на надзора над непълнолетен. ОЩЕ: Поредно бягство на дете от детска градина в София

