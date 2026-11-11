Републикански прокурори в САЩ заплашиха Великобритания и Нидерландия заради Израел

Общо 13 републикански генерални прокурори на американски щати заплашиха с търговски ответни мерки Обединеното кралство и Нидерландия. Причината - санкциите на тези партньорски държави, насочени срещу незаконните израелски селища в окупираните територии. Става въпрос за изградените против международното право селища на Западния бряг - там, където се намира Палестинската автономия, на запад от река Йордан. Няколко европейски страни вече наложиха ограничения върху търговията със стоки от тези израелски селища, оставайки съпричастни към палестинците.

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Прокурорите от кръга на Тръмп подкрепят Израел до последно

Водена от генералния прокурор на Айова Брена Бърд, коалицията от топ магистрати от квотата на Републиканската партия на Доналд Тръмп поиска от Лондон и Амстердам да отменят мерките. Прокурорите предупредиха, че британските и нидерландските компании могат да загубят държавни поръчки в САЩ или да бъдат изключени от инвестиционни портфейли.

Водещите магистрати от Алабама, Арканзас, Флорида, Джорджия, Айова, Канзас, Луизиана, Мисисипи, Мисури, Монтана, Охайо, Оклахома и Южна Каролина са подписали писмото до британския и нидерландския посланик във Вашингтон. В него политиката на Израел по отношение на селищата се определя като „вътрешен“ въпрос, в който чуждестранните държави нямат право да се намесват.

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„Вашите антиизраелски санкции могат по този начин да лишат компаниите от вашите държави от възможността да сключват договори с нашите щати или да наложат на нашите щати да се откажат от инвестициите си във вашите компании, което както лишава вашите граждани от потенциално ценни икономически възможности, така и лишава нашите щати от потенциално ценни стоки и услуги“, се посочва в писмото, цитирано от The Times of Israel, което призовава Обединеното кралство и Нидерландия да отменят режимите на санкции, обявени съвместно с още 10 държави.

Изглежда малко вероятно обаче главните прокурори да успеят да изпълнят заплахите си поради нарастващата непопулярност на Израел и неговата политика на заселване. Налагането на санкции срещу чужди държави би означавало също така наказание за американските фирми, които работят с тях.

Thirteen Republican state attorneys general threatened trade retaliation against the UK and the Netherlands over sanctions targeting illegal Israeli settlements in occupied territories. Led by Iowa Attorney General Brenna Bird, the coalition demanded that both countries withdraw the measures, warning that British and Dutch companies could lose U.S. state contracts or face divestment. — Clash Report (@clashreport) November 11, 2026

Докато демократите бяха по-категорични в своята опозиция срещу израелската политика на заселване в Западния бряг, президентът на САЩ Доналд Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс посочиха близките отношения на Щатите с Израел и нарастващата опозиция срещу еврейската държава като причини за загубата на републиканците на междинните избори за Конгреса този месец.

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Британците виждат Израел като заплаха

Междувременно проучване показа, че повечето британци - 78% - виждат Израел като заплаха. Националният център за социални изследвания публикува резултатите на 5 ноември в списанието British Social Attitudes (BSA), въз основа на изследване, проведено през пролетта на 2026 г. сред 1973 участници. Те са участвали и в предишни проучвания на BSA. Числото от 78% обхваща онези, които определят Израел като „много“ или „доста сериозна“ заплаха за световния мир през следващите 10 години.

На респондентите беше зададен въпросът колко сериозна заплаха за световния мир „вероятно ще представлява всяка страна през следващите десет години или повече“. Те можеха да изберат „много сериозна заплаха“, „доста сериозна заплаха“, „не много сериозна заплаха“ или „никаква заплаха“. Публикуваните общи резултати обединяват първите два отговора. Резултатът е от собствения панел за обществено мнение на NatCen (BSA Opinion Panel), а не от поръчано проучване на YouGov или Ipsos.

Сред седемте изследвани държави Израел заема второ място след Русия, за която 89% от анкетираните са отговорили, че е заплаха. Ето останалите данни: Израел – 78%, Иран – 75%, САЩ – 74%, Северна Корея – 66%, Китай – 62%, Саудитска Арабия – 34%.

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Оценката за Израел се повиши от 48% през 2005 г. до 73% през есента на 2024 г., след войната в Ивицата Газа, последвала атаката на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г. Делът спадна до 67% през пролетта на 2025 г. и до 68% през есента на 2025 г., след което се повиши до 78% през пролетта на 2026 г., след като САЩ и Израел започнаха бомбардировъчна кампания срещу Иран през февруари 2026 г., обобщава турската платформа Clash Report.