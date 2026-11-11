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Русия задържа полски шпиони в Калининград на националния празник на Полша

11 ноември 2026, 11:52 часа 689 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Русия задържа полски шпиони в Калининград на националния празник на Полша

Руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) твърди, че е разкрила шпионска мрежа на полските специални служби в Калининградска област. Задържани са двама души и им е повдигнато обвинение в шпионаж, за което се предвиждат до 20 години затвор. В съобщението на ФСБ се посочва, че двамата са събирали информация за военни обекти в региона.

Също така ФСБ е издала официални предупреждения на седем полски граждани и трима руски граждани за предполагаеми техни контакти с полското разузнаване. На полските граждани е наложена дългосрочна забрана за влизане в Руската федерация.

Яцек Добжински, говорител на полския министър, отговарящ за специалните служби,  заяви, че Варшава няма да коментира официално твърдения, публикувани в интернет от руските разузнавателни централи. Той определи съобщението на ФСБ като "поредна провокация и дезинформационен акт", особено в деня на Националния празник на независимостта на Полша (11 ноември).

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Калининградският ексклав граничи с Полша и Литва и се смят за една от най-милитаризираните и стратегически точки на Русия в района на Балтийско море.

Наскоро полското контраразузнаване обяви, че е разкрило мрежа от 5 полски граждани и 1 руски гражданин, заподозряна в нелегален износ на военни компоненти за Русия.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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