Русия задържа полски шпиони в Калининград на националния празник на Полша

Руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) твърди, че е разкрила шпионска мрежа на полските специални служби в Калининградска област. Задържани са двама души и им е повдигнато обвинение в шпионаж, за което се предвиждат до 20 години затвор. В съобщението на ФСБ се посочва, че двамата са събирали информация за военни обекти в региона.

Също така ФСБ е издала официални предупреждения на седем полски граждани и трима руски граждани за предполагаеми техни контакти с полското разузнаване. На полските граждани е наложена дългосрочна забрана за влизане в Руската федерация.

Яцек Добжински, говорител на полския министър, отговарящ за специалните служби, заяви, че Варшава няма да коментира официално твърдения, публикувани в интернет от руските разузнавателни централи. Той определи съобщението на ФСБ като "поредна провокация и дезинформационен акт", особено в деня на Националния празник на независимостта на Полша (11 ноември).

Още: Хората с фенерчетата: Полша осуети руската провокация на границата, Лавров с обвинение

Калининградският ексклав граничи с Полша и Литва и се смят за една от най-милитаризираните и стратегически точки на Русия в района на Балтийско море.

Наскоро полското контраразузнаване обяви, че е разкрило мрежа от 5 полски граждани и 1 руски гражданин, заподозряна в нелегален износ на военни компоненти за Русия.

Полската армия започна мащабна операция по границата с Калининград