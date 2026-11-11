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"Готов за фронта": Психично болен от Черна гора премина военно обучение и стана част от руската армия

11 ноември 2026, 13:08 часа 802 прочитания 0 коментара
Снимка: Стопкадър
"Готов за фронта": Психично болен от Черна гора премина военно обучение и стана част от руската армия

Черногорски гражданин с психично заболяване е напуснал безпрепятствено Черна гора и е преминал през пълния процес на милитаризация в Руската федерация, пише черногорският вестник "Победа". Мъжът трябвало да се яви в Специалната психиатрична болница „Доброта“ в Котор в края на септември, както е бил длъжен според съдебно решение, но не го е направил. Нещо повече - черногорският гражданин на страна-член на НАТО е преминал редовно границата, регистрирал е местожителството си в Русия, преминал е медицински прегледи, които са потвърдили, че е медицински годен да се присъедини към руската армия, получил е руски паспорт по ускорена административна процедура и е сключил военен договор.

Информацията идва на фона на разкритията на черногорския вестник, според които разследващите в Черна гора работят по установяване на лицата, които стоят зад вербуването и финансирането на черногорски граждани, които ще се бият на страната на Русия.

Разследването обхваща и начина, по който тези дейности са организирани и финансирани. ОЩЕ: Първо в Украйна, а после в Косово: Мрежа за вербуване в руската армия на Балканите примамва с "изкушения"

Пълно военно обучение

Според нашия източник, психично болният човек вече е завършил пълно военно обучение в един от руските центрове и в момента се намира на „секретно място“ в състояние на пълна бойна готовност, очаквайки разполагане на фронтовата линия в Украйна.

Според нашата информация, по договора си с Въоръжените сили той се е ангажирал да прекара поне една година в Русия, където ще се бие на тяхна страна като чуждестранен наемник в агресията срещу Украйна.

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Парите, както се оказа в повечето случаи, са основният мотив, особено за хора с криминално досие. Освен финансовите мотиви, руският паспорт в тази схема служи и като административен щит, защото според Конституцията на Руската федерация Москва не екстрадира свои граждани в други държави.

С получаването на нови документи, черногорският войник от „Доброта“ на практика е получил имунитет от вътрешното правосъдие, тъй като Наказателният кодекс на Черна гора предвижда, че участието в чужди бойни полета, както и вербуването на наши граждани, се наказва с до 10 години затвор.

Фактът, че пациентът от „Доброта“ е преминал границата „редовно“, разкрива пълния колапс на черногорската система за сигурност и граничен контрол, както и оперативната работа на службите за сигурност. Това се потвърждава от факта, че към момента на преминаването му през летищни или пътни скенери, сектор „Гранична полиция“ не е имал запис в електронната си система, че това лице е под мярката, наложена от Основен съд в Котор в края на 2024 г., а лечението, както е посочено в решението, в психиатрично заведение може да продължи до три години.

Както заяви събеседникът на „Победа“, обучението продължава два месеца и „сте готови за фронта“.

Мотивите са финансови

Като мотив за напускане той посочва висока парична оферта, именно с цел да привлече колкото се може повече чужденци.

"Плащат по няколко хиляди евро годишно, всичко зависи от това на коя линия са. Няколко от тях са променили решението си и са избягали, но са били арестувани и са изправени пред присъди до 15 години", казва той. ОЩЕ: Опря ли Путин до армия от Балканите: Черногорски вестник с разкритие и намек за вербовка по линия на Белград

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Черна гора руска армия вербуване война Украйна
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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