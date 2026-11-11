Любовната афера на шефа на Nvidia: какви ще са последиците?

Признанието на шефа на Nvidia Дженсън Хуанг, че е имал афера с жена, смятана от американските тайни служби за китайска шпионка, може да има сериозни последствия за компанията с пазарна стойност пет трилиона щатски долара.

Първата информация за аферата бе поместена от "Файненшъл Таймс" и гласи, че Хуанг е имал връзка с Алис Х. от ръководството на компанията Megspeed, която е сингапурски клиент на Nvidia. Към тази фирма се отправят подозренията, че заобикаля експортните проверки, за да вкарва контрабандно най-модерни чипове на Nvidia в Китай. Вестникът пише, че според американското правителство и разузнаването жената е била вербувана за шпионка от китайските тайни служби.

Какво казват по въпроса Nvidia и САЩ?

Връзката на Хуанг с предполагаемата китайска шпионка предизвика критики към него и компанията, че Китай може да е получил достъп да ценни бизнес тайни, докато Пекин се опитва да постигне предимство в надпреварата за развитие на най-модерни модели на изкуствен интелект (ИИ).

Nvidia е започнала разследване, което ще се ръководи от независими членове на борда на директорите и външна адвокатска кантора. В декларация се заявява, че Хуанг е станал "цел на чуждестранна шпионска акция". От компанията подчертават: "За борда на директорите националната и икономическата сигурност на САЩ е върховен приоритет и това е от най-голямо значение за интересите на Nvidia и нейните акционери. Принципно УС няма основание да смята, че са били застрашени националната сигурност или тайните на Nvidia, но всички налични информации ще бъдат проверени."

Акциите на компанията незабавно поевтиняха. Но докато представителите на тайните служби мълчат във връзка с упреците, президентът Доналд Тръмп, с когото Дженсън Хуанг е в близки отношения, подкрепи шефа на Nvidia. "Той е почтен човек. Не съм говорил с него, само знам, че е добър човек, но никога не се знае какво става. Надявам се всичко да е наред."

Защо това е от значение за Nvidia

Журналистът Тим Кълпан, който от години пише за Nvidia и Хуанг, казва пред ДВ, че фундаменталните достойнства на Nvidia като компания не са засегнати, но на Хуанг са нанесени огромни лични щети. "Те ще продължат да произвеждат великолепни чипове и да ги продават на милиони клиенти по цял свят, които искат най-добрите чипове с ИИ. Но мнението на Хуанг вече ще има по-малка тежест, а това ще даде трайно отражение върху Nvidia и интересите на компанията."

Експертът по технологиите Ричард Уиндзор от своя страна смята, че новината може да има сериозни последствия за Nvidia, като се има предвид, че развитието на компанията в продължение на десетилетия се е определяло от Хуанг. "Проблемът се изостря от това, че Дженсън Хуанг е много практически ориентиран, което означава, че ключовите решения, довели до успеха на Nvidia, в крайна сметка са взети от него. А очевиден негов наследник няма." Според Уиндзор скоро ще се установи до каква степен пазарът е на мнението, че компанията зависи от своя емблематичен основател и шеф.

Заплетените връзки между Китай и Nvidia

Позицията на Nvidia и Хуанг спрямо Китай и потенциалните китайски клиенти бе обект на спорове с представителите на американското разузнаване – въпреки близките отношения на Хуанг с Тръмп. Хуанг неведнъж се е застъпвал пред Тръмп за разхлабване на ограниченията за продажбата на чипове на Nvidia в Китай. През 2025 Тръмп разреши износа на по-стари модели чипове на Nvidia за Китай, като срещу това правителството получи дял от оборота.

Това споразумение обаче бе затруднено и забавено заради строгите проверки на разрешенията за износ от страна на Вашингтон, а и Пекин на свой ред въведе контрол върху вноса, въпреки голямото търсене от страна на китайски предприятия.

На Китай му липсва достъп до най-модерните чипове с ИИ. Пекин иска да разработи свои алтернативи, но има трудности да навакса изоставането си. По думите на Хуанг, зависимостта на Китай от чиповете на Nvidia би попречила на конкуренти като Huawei да наваксат изоставането, респективно – на амбициите на Китай да доминира във веригите за доставки в сферата на ИИ.

Много от представителите на американските тайни служби обаче отхвърлят този аргумент. Те се опасяват, че неограниченият достъп на Китай до най-модерните чипове на Nvidia би дал тласък на местния сектор за ИИ и би довел до изравняване на китайските модели с водещите американски, освен това тези чипове биха могли да се използват от Китай и за военни цели.

Какво иска да постигне Китай

Основното опасение на Вашингтон във връзка с аферата на Хуанг е, че тя може да е довела дотам Пекин да се сдобие с важни бизнес тайни или други ключови информации за производството на модерните чипове на Nvidia.

Ричард Уинзор смята, че Хуанг ще преодолее този "тежък тест" на базата на значимостта си за компания. Освен това не вярва, че Пекин и неговите водещи технологични предприятия са научили много от чиповете на Nvidia – по-скоро имат собствени амбиции за разработка на чипове, казва той. "Въобще не съм убеден, че китайският ИИ е имал голяма полза от технологиите или незаконния внос на чипове, получени от Nvidia."

Новината идва в особено труден момент за Nvidia, която благодарение на своята позиция на водещ производител на изключително модерни полупроводници, които са нужни за приложенията на ИИ, спечели много от бума в сферата на ИИ. Стойността на компанията нарасна драматично през последните години, тъй като чиповете на Nvidia са много търсени. През октомври 2025 година Nvidia стана първата компания в света, която достигна пазарна капитализация от пет трилиона долара.

През последните седмици обаче съмненията в устойчивостта на бума в областта на ИИ, довел до инвестиционни разходи в размер на девет трилиона долара, предизвикаха масивна разпродажба на акции. Разтърсващите победи на демократите на междинните избори в САЩ засилиха тези съмнения още повече, тъй като много от избирателите на демократите отхвърлят изграждането на центрове за данни в САЩ.

Източник: Дойче веле