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Възстановиха движението по АМ "Струма", спряно заради разлято гориво

11 ноември 2026, 13:11 часа 681 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Възстановиха движението по АМ "Струма", спряно заради разлято гориво

Възстановено е движението по АМ "Струма" в участъка Голямо Бучино - Студена в посока Благоевград, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, призовават от АПИ. Още: Разлив спира движението по магистрала "Струма" (ВИДЕО)

По-рано днес от МВР съобщиха, че заради разлив на гориво или течност в района на 15-км на магистралата временно спират движението на тежкотоварния трафик, а лекият се пренасочва през с. Мало Бучино по АМ "Струма" в посока Перник. Още: Изцяло ново трасе: Вече е ясно откъде ще минава АМ "Струма" през Кресненското дефиле

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АПИ АМ Струма възстановено движение разлято гориво
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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