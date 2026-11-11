Възстановиха движението по АМ "Струма", спряно заради разлято гориво

Възстановено е движението по АМ "Струма" в участъка Голямо Бучино - Студена в посока Благоевград, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, призовават от АПИ. Още: Разлив спира движението по магистрала "Струма" (ВИДЕО)

По-рано днес от МВР съобщиха, че заради разлив на гориво или течност в района на 15-км на магистралата временно спират движението на тежкотоварния трафик, а лекият се пренасочва през с. Мало Бучино по АМ "Струма" в посока Перник. Още: Изцяло ново трасе: Вече е ясно откъде ще минава АМ "Струма" през Кресненското дефиле