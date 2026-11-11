"Най-тревожната нощ": Изтребители на НАТО два пъти неуспешно пробват да свалят дрон в Литва

Тази нощ изтребители на НАТО са били вдигнати във въздуха след като е идентифициран дрон в небето край град Каунас в Литва, но не са успели да го свалят заради безопасността на жителите. "Те се опитаха да унищожат този обект два пъти, но не успяха. Една ракета пропусна и падна, а отломките ѝ бяха открити в района на Биржай", съобщи Гедрюс Пременецкас, началник на щаба на отбраната на литовската армия пред LRT.

По думите му, три дрона първоначално са били забелязани от беларуска страна, но те не са преминали границата и са се насочили към Латвия. Четвърти дрон, забелязан около 1:20 ч. сутринта, е задействал тревога: дронът е прелетял от Беларус в Литва и за кратко в Полша. Веднага след това, рязко променяйки посоката си, се е върнал на литовска територия.

Според ръководителя на Щаба на отбраната, едва след разследване ще стане ясно защо дронът не е могъл да бъде свален.

Още: Предупреждения за нови дронове в Латвия и Литва, Финландия въвежда ограничения