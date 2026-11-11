"16% лихва е пладнешки обир": Борис Бонев обвини държавата за тежкото положение на "Топлофикация"

„Топлофикация-София“ няма как да излезе на печалба или дори в стабилно финансово състояние, докато е в капана на регулационния режим. Защо? Защото природният газ се купува на борсови цени, а цената на топлоенергията е регулирана от КЕВР и тя винаги е социална и винаги е политически зависима, което означава, че някой някъде трябва да покрива тази разлика. Това каза председателя на „Спаси София“ Борис Бонев по време на изслушването на ръководството на дружеството в Столичния общински съвет (СОС) заради непрекъснатите ремонти и тежкото финансово състояние на общинското предприятие.

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Бонев изтъкна, че години наред тази разлика се трупа като загуба и държавата се прави, че тя не е отговорна за нея. А всъщност този регулационен капан е изцяло в правомощията и по вина на държавата.

Относно предложението за концесия на дружеството и твърденията, че това е единственото решение за бъдещето на „Топлофикация“, Бонев попита: „Кой ще е този инвеститор, който би следвало да очаква, че ще генерира печалба от концесията си, ще вземе дружество, което гарантирано ще е на загуба заради този регулационен режим?“.

„Няма как да е на печалба. Освен ако целият дълг, включително и бъдещ такъв, не бъде гарантиран от нашите данъци, независимо дали софийски или държавни, само и само да се гарантира печалба на инвеститора. Или ако цените за потребителите не се увеличат драстично, не с 5, 10 или 20%, в пъти, за да могат да покрият тези разлики. Тоест тези, които говорят за концесия, е хубаво да отговорят дали ще гарантират на концесионера печалба с нашите данъци или възнамеряват да вдигнат цените на потребителите в пъти“, каза той.

Бонев, като общински съветник и като част от принципала на дружеството, категорично настоя лихвите да бъдат намалени. „Това е пладнешки обир. Законовата лихва в момента максимално е 10,4%, а вие бяхте на 13 и кусур. Как е възможно години наред да се плащат 15-16% лихви? „Топлофикация“ не може дори да плаща главницата. Тя плаща само лихви, които стават все по-големи, по-големи и по-големи. И в тази връзка каква по-голяма защита на потребителите от това държавата да не ограбва общинското дружество. За да може най-сетне средствата, които генерира, да ги инвестира в подмяна на системата, на тръбите, за да няма аварии, вместо всяко свободно евро да отива за плащане на лихви към кого“, аргументира се Бонев.

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Председателят на „Спаси София“ настоя всички органи, от които зависи, незабавно да влязат в преговорен процес с общинския съвет и „Топлофикация“ за незабавно намаляване на лихвите до минимални нива.

„Държавата не ѝ е работа да печели от „Топлофикация-София“, защото това означава да печели от софиянци, които си плащат сметките. Нормалното отношение изисква тази лихва да бъде 0,1%, а не 16%“, каза той.

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В тази връзка той заяви, че са подготвили да се изпрати писмо до министъра на енергетиката, КЕВР, БЕХ, „Булгаргаз“ и председателя на Комисията по енергетика в парламента за незабавна среща между всички тези институции и общинския съвет, кмета на София и „Топлофикация“, на която да се обсъдят всички тези проблеми и предложения.

Освен това Бонев предложи веднъж месечно ръководството на „Топлофикация“ да бъде изслушвано и да дава отчет в Комисията по инженерна инфраструктура какво е свършило по отношение на аварийни ремонти, планирани ремонти, финансово актуално състояние, от какво бихте имали нужда като финансов, човешки, стратегически, политически и друг ресурс.