Путин нареди цените на тока в Русия да се държат с 20% по-ниски от тези в Китай

Диктаторът Владимир Путин е наредил на правителството да гарантира, че средната крайна цена на тока за потребителите в Русия ще бъде с 20% по-ниска от тази в Китай. Според руското бизнес издание „Коммерсант“, което се позовава на свои източници, държавният глава е поставил това условие при изготвянето на нов генерален план за развитие на електроенергетиката. Сравнението ще се основава на пълната цена на електроенергията за потребителите, включително разходите за производство, пренос и надбавки за продажби, отбелязва медията.

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Цената на тока в Русия може да се удвои до 2042 г., ще са нужни и близо 618 млрд. евро инвестиции

До 2042 г. Русия ще се нуждае от приблизително 57 трилиона рубли (близо 618 милиарда евро) за изграждане на нови електроцентрали, модернизиране на съществуващите и разширяване на електропреносната мрежа.

Според Министерството на енергетиката при сегашните механизми на финансиране цената на тока може да се удвои – от 6,4 рубли за 1 кВтч (0.069 евро) през 2024 г. до 12,8 рубли (0,14 евро) до 2042 г.

Снимка: БГНЕС, илюстративна

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Как ще се компенсира разликата спрямо китайските цени?

Експерти, интервюирани от „Коммерсант“, отбелязват, че ще бъде трудно да се ограничат тарифите без допълнителни източници на финансиране. Според Сергей Сасим, директор на Центъра за изследвания в областта на електроенергията към Висшето училище по икономика, разликата спрямо китайските цени ще трябва да бъде компенсирана или от бюджета, или чрез преразпределение на средства в рамките на отрасъла. Източниците на такава компенсация обаче все още не са определени.

Изразена в долари, токът за руското население вече е средно с 15-20% по-евтин, отколкото в Китай. В промишлеността цените са приблизително съпоставими, а в някои случаи китайските цени са по-ниски.

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