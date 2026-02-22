Американските тайни служби предотвратиха атака срещу Тръмп

Агенти на Тайните служби на САЩ са застреляли мъж, който се е опитал да влезе в защитен периметър в курорта Мар-а-Лаго на президента Доналд Тръмп във Флорида, съобщи британското издание The Telegraph. По информация на американските тайни служби заподозреният е видян да носи пушка и туба с гориво. Мъжът, който беше на около 20-годишна възраст, се опитал да навлезе в периметъра около резиденцията около 1.30 сутринта американско време в неделя. Той бил забелязан до северната порта на резиденцията. Агенти са се изправили срещу мъжа и са открили огън. Няма ранени американски служители.

An armed man was shot & killed by U.S. Secret Service agents & @PBCountySheriff after unlawfully entering the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. A press briefing with additional details will be held at 9:00 a.m with @FBI and Palm Beach County. pic.twitter.com/jAXhdb1xEL — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) February 22, 2026

Къде е Тръмп?

По информация на британското издание - американският президент Доналд Тръмп в момента е в столицата Вашингтон.

Атаките срещу Тръмп?

Най-сериозният атентат срещу Тръмп беше стрелба по републиканеца на предизборно събитие в Бътлър, щата Пенсилвания, когато той се размина на косъм от тежък инцидент и единствено ухото му бе одраскано от куршума.

В края на 2024 г. мъж насочи към държавния глава на САЩ пушка тип SKS в Уест Палм Бийч.

Междувременно през април миналата година 32-годишен американец бе арестуван и му бе повдигнато обвинение за това, че е отправил заплахи за убийство по адрес на американския президент Доналд Тръмп. ОЩЕ: След опитите за атентат Тръмп се появи с бронирана голф количка (ВИДЕО, СНИМКИ)