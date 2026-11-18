България се е включила във всички 5 проекта, одобрени до момента от Съвета на ЕС, които са от общ интерес в областта на отбраната, научи Actualno.com от източник от Брюксел. През октомври институцията съобщи, че е определила първите пет, част от т.нар. програма EDPCI, обединяващи усилията на европейските държави за разработване на важни способности като дронове и системи за противодействие на безпилотни апарати, морска отбрана, космически технологии, противовъздушна и противоракетна отбрана, защита на европейския източен фланг.

Първоначално информацията гласеше, че страната ни ще участва в два от проектите.

Оказва се обаче, че България е на масата за всички. Европейски проекти от общ интерес в областта на отбраната е програма, част от Европейската програма за отбранителната индустрия (EDIP). Отпускат се общо 325 млн. евро от общия бюджет на EDIP, който е 1,5 млрд. евро.

Още: България с придобивки за армията от Италия и Франция: Ето какви са те

Досега липсваше общата рамка, която да свърже компонентите иновации, нови технологии, производствен капацитет и придобиване на способности, но с проектите от общ интерес се следва тази логика.

За България това е изключително важно, в това число и придобиването на способности и изграждане на капацитет във връзка с противодействие на дроновете в Черно море. През тези проекти ще минават милиарди евро в бъдеще - предстои тепърва те да се развиват.

Европейският фонд за отбрана с нова годишна програма

Освен това след около 4 седмици Европейската комисия ще публикува новата годишна програма по Европейския фонд за отбрана. Така от средата на декември държавите членки ще могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране за следващо поколение технологии в областта за отбраната. ЕК финансира по това перо противовъздушна отбрана, включително прехващачи срещу хиперзвукови ракети, наземни дронове, безпилотни летателни апарати и антидрон системи, бронирани машини, космически базирано ранно предупреждение за изстрелване на ракети и др.

Още: Пропаст: Димитър Стоянов обяви, че няма да има увеличение на заплатите в армията през 2027 г.

България има пълен достъп до тази програма като членка на ЕС. В момента има 63 участия на български фирми и научноизследователски организации по 38 проекта, финансирани по Европейския фонд за отбрана. Това са 31 млн. евро, които влизат у нас за тази дейност - свежи пари за умни дейности, грантове за бизнеса, възможност за сътрудничество и интеграция с водещи европейски компании, модернизация и работа по защита на националната сигурност.

Снимка: Getty Images

Европейският фонд за отбрана е програма на ЕС в подкрепа на съвместни научноизследователски проекти в отбраната, т.е. инвестиции в индустрията, за да развие тя следващо поколение технологии. Парите от Европейския съюз за държавите са безвъзмездни и са около 1 млрд. евро на година – общо 7,3 млрд. евро за настоящия период на програмата (2021-2027).

Още: Милионите за превъоръжаване потекоха от ЕС: България получи първото плащане по инструмента SAFE

Програмата SAFE: най-голямата възможност за България

В момента държавите от ЕС използват сравнително неефективно своя бюджет за отбрана - рядко придобиваме съвместно, включително България, а това значи по-висока цена, по-дълго чакане за доставка и по-ниска оперативна съвместимост. С инструмента SAFE обаче това се променя и страната ни тук разполага с 3,26 млрд. евро - повече от Чехия, Хърватия, Гърция, Кипър, Естония, Финландия. Румъния разчита на цели 16,6 милиарда евро средства от ЕС по механизма, а шампион е Полша със своите 43,7 млрд. евро.

SAFE гарантира бързи доставки - до края на 2030 г. като краен срок. Има и 10-годишен гратисен период, както и по-ниски лихви. Инструментът разпределя 150 милиарда евро заеми за ускоряване на неотложните инвестиции в отбраната. Участието не е задължително - участват само желаещите страни членки. ЕК, от своя страна, намира парите - взима заеми, които се използват само за неотложни инвестиции в отбраната, за придобиване на способности, а не за повишаване на заплати, разширяване на администрацията и т.н. Ако България вземе сама такъв заем, това ще струва много повече пари на данъкоплатците.

Още: Украйна в центъра на НАТО 3.0: Проект за бъдеща европейска армия

Решението какво ще се придобива, се взема от националните власти. Според данните на Министерството на отбраната на България проектите за страната ни включват:

нови 3D радари и нови ПВО системи;

дронове и антидрон системи;

нови 155-мм самоходни гаубици и амуниции;

нови реактивни системи за залпов огън;

нова транспортна и логистична техника.

Преди дни правителството даде зелена светлина на два ключови проекта за превъоръжаване на българската армия, които ще се реализират чрез европейския отбранителен механизъм за съвместни поръчки SAFE. На свое заседание Министерският съвет одобри придобиването на 57 самоходни 155-милиметрови гаубици CAESAR от Франция. Окончателното решение за двете сделки предстои да бъде взето от Народното събрание.

Още: Z-канал вижда нови 57 френски гаубици CAESAR за България като ескалация на войната в Украйна

Гаубиците CAESAR са страшно успешни в Украйна и са доказани при отбраната ѝ, а и още много държави ги използват. В пакета, освен самите гаубици, са включени боеприпаси и спомагателно оборудване. Те ще заменят самоходните 2S1 „Гвоздика“ и старите Д-20, чийто базов образец е от далечната 1947 г. "Тази система е не само технологично изостанала, а абсолютно нерелевантна", казва източник от Брюксел.

Друг акцент са радарите и системите за противовъздушна отбрана (ПВО). Към момента в този аспект разчитаме само на останки от това, което сме имали по време на Варшавския договор. Сега придобиваме чисто нови радари от френската фирма THALES. Правителството одобри и придобиването на още 5 зенитно-ракетни комплекса за противовъздушна отбрана IRIS-T SLM от Германия - ПВО система, която също е доказана на фронта в Украйна срещу руската агресия.

От Министерски съвет одобриха и подписването на меморандум за придобиване на до 20 антидрон системи от Испания - до 10 мобилни и до 10 от контейнерен тип.

Още: Милиарди за оръжия: Светът харчи все повече за война или отбрана, Европа води колоната

Още проекти: как се възползваме от капацитета на по-големи европейски държави

На ниво ЕС има още няколко активни проекта за подсилване на отбранителните способности на държавите - например Акт в подкрепа на производството на боеприпаси (ASAP), по който се отпускат безвъзмездни пари за увеличаване на капацитета за артилерийски снаряди (общ бюджет: 500 млн. евро).

Снимка: Getty Images

Актът за укрепване на европейската отбранителна промишленост чрез съвместни обществени поръчки (EDIRPA) пък разпределя безвъзмездни 320 млн. евро. Чрез нея за първи път сме се включили в съвместен проект за придобиване на IRIS-T, като използваме административния капацитет на германското военно министерство. Това е т.нар. проект Jamie, при който използваме цената, договорена от Берлин - тоест много по-ниска спрямо потенциалната базова цена за България. Словения, Австрия, Естония и Латвия също купуват системата по този начин.

Най-новата програма в отбраната на равнище Европейски съюз е AGILE – за ускоряване на иновациите в областта на европейската отбрана чрез бързо финансиране за стартиращи предприятия и малки и средни предприятия, за да се превърнат революционните отбранителни технологии от лабораторни разработки в реални решения на бойното поле. Това е тестова програма, която ще започне през януари 2027 г. Бюджетът ѝ е 115 милиона евро. Максимум 4 месеца след края на срока за кандидатстване следва да се подпише конкретният договор между ЕК и съответната компания, гласят условията.

Още: Франция и Полша обсъждат ядрени учения, Медведев се подигра и заплаши с "ирански военен сценарий"

Програмте са част от "Готовност 2030" - целта на ЕС за подготовка за евентуална проявена агресия срещу страните членки в следващите години, на фона на продължаващата война на Русия в Украйна и засилващите се хибридни атаки в Европа.

Предложението на Еврокомисията за новия бюджет на ЕС е секторът на отбраната да получи увеличение около 5 пъти. В настоящия бюджет военните разходи са под 1%.

Малцина знаят, че България е на първо място в ЕС по процент на отбранителната промишленост спрямо БВП, както и на първо място по заетост в отбранителната промишленост. Имаме водещ в Европа производствен капацитет в отделни области, както и иновативни компании. "От икономическа гледна точка, страната ни може да се възползва най-силно от промените в отбраната в Европа", казва източникът от Брюксел.

Още: Полша между Брюксел и суверенитета: Да вземе ли милиардите за отбрана