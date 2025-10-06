Руски завод за боеприпаси пак стана цел на Украйна, местните власти мълчат (ВИДЕО)

Започват да се изясняват все повече подробности около мащабното въздушно нападение на Украйна срещу енергийна и военна инфраструктура в Руската федерация през нощта на 5 срещу 6 октомври, при което руската ПВО трябваше да сваля поне 251 дрона. В град Дзержинск, който се намира в руската Нижегородска област, украински дронове са атакували завода за взривни вещества "Свердлов". Местните жители публикуваха видеоклипове на противовъздушните системи, които действат активно. В местните чатове пък се съобщава, че безпилотни машини са ударили завода, предава руският опозиционен Telegram канал ASTRA.

Губернаторът на региона Глеб Никитин написа в канала си в Telegram, че снощи силите за противовъздушна отбрана отблъснали атака на 20 безпилотни летателни апарата в близост до индустриалната зона на Дзержинск. "Според предварителна информация, за съжаление, един човек е бил ранен в резултат на падащи отломки. Нараняването не е животозастрашаващо и пострадалият получава цялата необходима медицинска помощ", добави той, без да споменава нито кой завод е атакуван, нито дали има щети там.

"Падащите отломки също така предизвикаха няколко локални пожара в частни домове, които бяха бързо потушени. Съобщава се за щети по прозорците на жилищни сгради и покрива на една бензиностанция. Няма нанесени щети на промишлени съоръжения. Почистването продължава, координирано от кмета на Дзержинск Михаил Клинков", завършва публикацията на Никитин.

Руското министерство на отбраната съобщи за свалянето на 20 дрона над област Нижни Новгород.

През октомври 2024 г. 16 дрона атакуваха същия завод, като повредиха производствена база за хексоген и октоген. В началото на април 2025 г. най-малко три дрона се прицелиха в завода „Свердлов“, повреждайки надлез на тръбопровод и две производствени съоръжения. На 29 април последва ново нападение - два дрона атакуваха завод за взривни вещества в Дзержинск. Последствията при тази атака са неизвестни, но служителите на завода бяха евакуирани.

Заводът е един от най-големите производители на промишлени експлозиви и боеприпаси в Русия, включително кумулативни заряди за противотанкови ракети, бойни глави за системи за противовъздушна отбрана и компоненти за авиационни бомби.

ТЕЦ в Клинци попадна под украински удари

Термоелектрическата централа "Клинцовская" в град Клинци, област Брянск, също е била атакувана. ASTRA геолокализира снимка от града, за да стигне до извода. Регионалното министерство на извънредните ситуации съобщи за прекъсване на доставките на топлоенергия и електроенергия в Клинци, но не го свърза с атаката срещу ТЕЦ-а.

В Telegram канала на местния губернатор Александър Богомаз след полунощ е публикувано следното съобщение: "Внимание! Внимание! Опасност от ракети в районите Клинцовски и Унечски! Опасност от ракети! Системата за предупреждение е активирана. Ако е възможно, останете у дома! Потърсете убежище в сграда без прозорци с твърди стени! Стойте далеч от прозорците! Ако сте навън или в превозно средство, отидете до най-близкото убежище или друго безопасно място".

Преди 8 ч. сутринта Богомаз написа, че снощи силите за противовъздушна отбрана на руското министерство на отбраната засекли и унищожили "осем вражески безпилотни летателни апарата с фиксирани крила над региона на Брянск". По думите му - няма жертви, а спасителните служби работят на място. Губернаторът не споменава нищо за ТЕЦ-а в Клинци.

Местните медии, позовавайки се на Кризисния център на Главната дирекция на Министерството на извънредните ситуации на Русия за област Брянск, съобщиха, че „през последните 24 часа в област Брянск са възникнали три пожара, предизвикани от човешка дейност“. Сред инцидентите в жилищни и комунални съоръжения в региона „е регистрирано прекъсване на топло- и електроснабдяването в град Клинци". Министерството на извънредните ситуации обаче твърди, че електроснабдяването е възстановено, а работата по връщане на топлоснабдяването продължава. Регионалното министерство на извънредните ситуации не посочи причината за прекъсванията в Клинци.

Ранени в Краснодарския край след дронове по нефтопреработвателен завод

Двама души са били ранени при атака с дрон в Краснодарския край, според регионалната оперативна група. Става въплос за община Туапсе, която е руско черноморско пристанище. "В нощта на 6 октомври отломки от дрона са паднали на територията на нефтопреработвателния завод в Туапсе. В сградата на охраната е избухнал пожар, който е бил бързо потушен. Двама души са били ранени и хоспитализирани“, се казва в изявление на оперативната група на Краснодарския край.

Отломки от дрона са паднали и върху частна собственост в село Дедеркой. Избухнал е пожар, но той е бил бързо потушен. Прозорците на къщата са били повредени. Няма ранени, съобщиха от щаба за реагиране при извънредни ситуации.

Губернаторът Венямин Кондратиев не е коментирал абсолютно нищо за случилото се. Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта над Черно море са били свалени 62 украински безпилотни летателни апарата, а над Краснодарския край – 11 дрона. Според онлайн разписанието на полетите десетки полети са били забавени на летището в Сочи.

Най-големият петролен терминал в Крим гори часове наред

Украински дронове удариха окупирания от Русия полуостров Крим през нощта на 5 срещу 6 октомври, поразявайки нефтения терминал във Феодосия, съобщи проукраинската мониторингова група "Кримски вятър". Терминалът, разположен на около 250 километра от контролираната от Украйна територия, е най-голямото съоръжение за съхранение на нефт в Крим. Той може да побере до 250 000 тона гориво, което снабдява руските сили.

Експлозията е предизвикала пожар, видим от десетки километри, а допълнителни взривове са били отчетени в близост до летищата Саки и Кача, твърди "Кримски вятър".

