Генерал Сирски срещу Путин: Двубой за Харковска област в думи (ВИДЕО)

Сирски подчертава, че за да направи това разширение на фронта (и преди това боеве се водеха в зона от над 1000 километра), руското военно командване е усилило т.нар. групировка "Север" (руските военни части в Белгородска, Курска и Брянска област) с включване на части от Шеста армия, 11-ти и 44-ти армейски корпуси.

Според главнокомандващия ВСУ, Русия е тръгнала да пробива в Харковска област предсрочно, защото е забелязал прегрупиране и преформатиране на украинската армия, но не е успяла. Не се отказва обаче - "предстоят тежки битки", предупреди Сирски.

"При такива обстоятелства трябва да предотвратим по-нататъшното настъпление на войските на противника, като устойчиво поддържаме заетите линии и позиции, нанасяме му максимални загуби с въздушни удари, ракетни системи, артилерийски и танков огън, както и създаваме условия за поражения с действията на мобилни щурмови групи с атаки във фланг и тил, от различни посоки. Разбира се, трябва да се възползваме максимално от предимствата си по отношение на дроновете", коментира украинският генерал. И похвали цивилните в Харковска област, че помагат с каквото могат на украинската армия.

Същевременно, издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин коментира и темата с руската инвазия в Харковска област. Той го стори от Китай, където е на посещение.

Путин обяви, че руската армия няма намерение да превзема Харков, а иска да създаден "санитарна (буферна) зона". Той пак каза, че руската армия напредвала всеки ден, информира изцяло подвластната му руска държавна информационна агенция ТАСС. Колко напредват, научете: Премятат се през козирката: Руснаците натискат и не пробиват в Харковска област (ВИДЕО)

За какво е тази санитарна зона? Според Путин, заради постоянните украински обстрели по Белгородска област. За да няма никакъв обстрел по Белгородска област, от никакво оръжие, което е на разположение на украинците, "санитарната зона" трябва да е стотици километри. От Белгородска област Русия обстрелва Украйна още от първия ден на подпалената именно от Путин пълномащабна война. Сегашната зона на руски контрол в Харковска област е не повече от 10 километра в дълбочина - ако надхвърли 15 и дори 20 обаче, руската армия ще може да стреля по Харков и с артилерия т.е. оръдия, гаубици, дори минохвъргачки при още по-голямо приближаване, а не само с дронове, ракети и авиационни бомби.

