Жеги, бури и градушки: Николай Василковски с прогнозата за юли

От 11 юли нататък температурите се закотвят стабилно над 30 градуса. Колебания ще има между вторник и четвъртък (7-9 юли), когато ще се усили вятъра и се очакват кратки летни бури с градушки. Край морето е една идея по-спокойно. Очакват се локални валежи около 8 – 9 юли, а след това около 20 юли. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василкоски.

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Той обясни, че в средата на седмицата ще премине студен атмосферен фронт с усилване на вятъра от Северозапад. В сряда и в четвъртък ще има кратки, локални валежи с гръмотевици в Северна и Източна България. Ще се запазят и предпоставките за градушки.

В периода 13 - 20 юли ще е горещо, с температури между 30 и 35 градуса, на отделни места и по-високи. По-голяма вероятност за валежи с гръмотевици и градушки ще има в дните 12 - 13 юли, след това – 16 - 18 юли.

Относно климатичното явление "Ел Ниньо" Василковски обясни, че страната ни не попада под прякото му влияние, но прогнозата за следващата година е за „Супер Ел Ниньо“, като се очаква значително повишаване на температурите.

Времето днес

И през новата седмица времето ще остане променливо – с повече слънце, но и с краткотрайни следобедни валежи и гръмотевици на места. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.