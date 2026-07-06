Нова руска масирана въздушна атака: Киев отново е подпален, пак има убити (ВИДЕО)

Двама приети в болница и общо 7 ранени – за това съобщава кметът на украинската столица Киев Виталий Кличко, след като Русия организира поредна масирана комбинирана въздушна атака срещу цели в Украйна. Само че Тимур Ткаченко, военновременен ръководител на Киевската администрация, направи актуализация на данните в своя официален канал в Телеграм – вече 7 убити и 24 ранени, като това със сигурност не са окончателните данни. Кличко уточни след това, че 14 от ранените са приети в болница. Множество видеа в украински информационни канали в Телеграм показват поредна серия от сериозни щети и разрушения на жилищни сгради в украинската столица. Още снощи, във вечерното си видеообръщение, украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че скоро се очаква поредна нова такава атака. Тя идва обаче много бързо след предишната - само 4 денонощия разлика, като тогава загинаха 31 души и бяха ранени 102 - ОЩЕ: Продължава да расте броят на жертвите след руските атаки срещу Киев (ВИДЕО)

"Отново постъпват разузнавателни данни, че руснаците подготвят нов мащабен удар. Това е в духа на Путин – веднага след Деня на независимостта на САЩ и преди срещата на върха на НАТО в Анкара. Русия иска да причини още повече зло и да убива хора. Моля, пазете се и се вслушвайте в сирените за въздушна тревога", каза Зеленски. Той отново, за пореден път, пожела помощ за украинската ПВО – повече ракети-прехващачи и повече установки Patriot ("Пейтриът"), като заяви, че ракети по складовете на съюзниците има.

36-ата среща на върха на НАТО ще се проведе в Анкара, Турция, от 7 до 8 юли 2026 г. Според украинската обществена медийна мрежа "Суспилно", която се позова на заместник-прессекретаря на Белия дом Анна Кели, президентът на САЩ Доналд Тръмп е планирал двустранна среща с Володимир Зеленски на срещата на върха на НАТО в Анкара.

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"Спасителите изведоха 15 души от къща в Подолски район, тя е частично разрушена. Три жени и 6 деца бяха изведени от горните етажи. В сградата са разрушени апартаменти от двете страни. Издирването на ранени продължава", добави Кличко в официалния си канал в Телеграм. Той направи първо обобщение - 25-етажна сграда е уцелена в рамките на 4-тия етаж, в Дарницки район. Има блокирани хора на горните етажи, 22 души вече са спасени, а двама души са открити мъртви там засега. Също в Дарницки район е избухнал пожар на 24-ия и 23-ия етаж на 30-етажна жилищна сграда. В Подолски район, в резултат на паднали отломки, ударили 21-етажна сграда, са настъпили частични разрушения между 3-ия и 4-ия етаж. В Оболонски район са подпалени склад и сграда. Огънят е засегнал нежилищна сграда.

Още след полунощ мониторингови канали като "Николаевски Ванек" съобщиха за излитане на руски стратегически бомбардировачи Ту-95 и Ту-160, а около 1:30 часа през нощта те изстреляха крилати ракети. Веднага след това се появиха данни за стрелба с балистични ракети от руска страна, от Брянска област – най-малко 15 или дори 17 ракети, както и поне 2 руски свръхзвукови ракети "Циркон". Постоянно съобщения за изстреляни ракети и дронове валят и в канала в Телеграм на украинските ВВС - по първоначални данни няколко десетки далекобойни дронове с реактивни двигатели атакуват Киев.

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