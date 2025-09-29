Германия: Не се съмняваме в американския ядрен чадър, но...

Европейските лидери не изпитват съмнения относно ангажимента на САЩ да предоставят ядрен чадър в рамките на НАТО. Но Европа трябва да увеличи приноса си към Алианса. Това заяви германският министър на външните работи Йохан Вадефул, цитиран от Ройтерс.

„Няма съмнения около ядрения чадър“, каза Вадефул в изказване на конференцията по сигурността във Варшава. „Европа обаче е готова да направи повече за сигурността си. Разбира се, че трябва да носим повече отговорност за собствената си сигурност, отколкото преди“, добави той.

