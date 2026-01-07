Любопитно:

Германия обвини Русия в тайни атаки, прелюдия към по-голяма война

Русия засилва тайните атаки срещу ключова инфраструктура в Германия като част от кампанията за хибридна война, която Берлин разглежда като възможна прелюдия към по-широк конфликт. Това се посочва в официален германски военен документ, получен и цитиран от агенция Bloomberg. Понеже Германия се позиционира като център на НАТО в Европа, тя очаква да бъде първата цел на Москва за тайни хибридни атаки срещу енергийни обекти и съоръжения от отбранителната инфраструктура, гласи констатацията на Министерството на отбраната в Берлин.

Документът обобщава насоките за сътрудничество между различните нива на правителството и институциите в случай на конфликт с Руската федерация.

Подготовка за военен конфликт

"Едва след открита въоръжена атака срещу източния фланг на НАТО Германия ще бъде все по-застрашена или атакувана с военни средства като ракети с голям обсег, въоръжени дронове и специални сили", твърди министерството. "Идентифицираните хибридни мерки и атаки, особено тези, проведени в Германия, трябва да се разглеждат като инструмент, умишлено използван от Русия в нейната политика за сигурност и борбата ѝ срещу „колективния Запад“. В същото време тези мерки могат да служат и като подготовка за военен конфликт".

Предишните насоки на германското военно министерство не са съдържали чак такъв език. Новият документ е в унисон с предупреждението на новия ръководител на външното разузнаване (BND) Мартин Йегер, който през октомври заяви пред депутатите, че Русия е решена да тества европейските граници и може да ескалира конфликта до „гореща конфронтация“ във всеки момент: Ядрена война в Европа е напълно възможна.

В националната стратегия за сигурност на Германия пише, че Министерството на отбраната разглежда Русия като „най-голямата и най-непосредствена заплаха за сигурността" си.

От ведомството не коментираха новия документ, наречен Operationsplan Deutschland (OPLAN), по време на редовната пресконференция на правителството в понеделник. Той е поверителен, отчете говорителката на министерството и добави в общи линии, че Русия е засилила тайните атаки срещу инфраструктурата в Германия.

За съществуването на плана най-напред съобщиха Politico и Welt. В него се цитират национални и чуждестранни разузнавателни данни, според които Русия се стреми да развие способности и стратегически опции, за да води мащабна война срещу НАТО и да оцелее в нея.

„Дори ако войната на Русия срещу Украйна продължи без промяна, очаква се, че Русия ще е развила тези способности и стратегически опции най-късно до 2029 г.", пише в документа. „Въпреки това Русия продължава да вижда необходимостта да ограничи всеки потенциален конфликт в региона, т.е. да избегне пряка военна конфронтация със САЩ“, добавя министерството.

В случай на конвенционална атака от страна на Русия срещу източния фланг на НАТО, Германия не се очаква да се превърне в държава на предната линия и сцена на пряка конфронтация между сухопътните сили, счита военното ведомство в Берлин. „Въпреки това Русия ще направи всичко по силите си, за да предотврати или поне да затрудни разполагането на сили на НАТО на източния фланг с цел възпиране и, ако е необходимо, отбрана“, се казва в официалния документ, цитиран от Bloomberg.

Министерството на отбраната стига до заключението, че Русия умишлено проучва възможни слаби връзки в сътрудничеството между различните нива на германското правителство и се прицелва в тях с хибридни мерки, предназначени да разтревожат гражданите на страната.

„Целта е да се предотврати ранното откриване на тези хибридни мерки и тяхното действително разпространение и въздействие, както и да се забави и парализира способността ни за вземане на решения и реагиране на различните отговорни страни на федерално, държавно и местно ниво", констатират от военното министерство в Берлин.

Димитър Радев Отговорен редактор
