Тръмп: Освободихме трима поляци и двама молдовци от затвори в Русия и Беларус

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати са осигурили освобождаването на двама молдовски и трима полски граждани, които са били задържани в Русия и Беларус. „Благодарение на моя специален президентски пратеник (в Беларус - бел. ред.) Джон Коул успяхме да положим всички усилия, за да се осъществи това освобождаване. Моят приятел, полският президент Карол Навроцки, се срещна с мен през септември миналата година и ме помоли да помогна за освобождаването на Анджей Почобут от беларуски затвор. Днес Почобут е свободен благодарение на нашите усилия. Съединените щати изпълняват ангажимента си към нашите съюзници и приятели. Благодаря на президента Александър Лукашенко за сътрудничеството и приятелството“, написа американският държавен глава в Truth Social.

Кой е Анджей Почобут?

Анджей Почобут е беларуски журналист, публицист и блогър, както и активист в Съюза на поляците в Беларус. През 2011 г. той беше осъден на три години затвор с две години условно за критики срещу диктатора Александър Лукашенко. Почобут беше арестуван през юни 2012 г. по същия член за „клевета срещу президента“, но наказателното дело срещу него беше прекратено поради липса на доказателства.

През март 2021 г. той беше задържан заедно с други активисти от Съюза на поляците в Беларус. През февруари 2023 г. бе осъден на осем години лишаване от свобода в колония с максимална сигурност по два члена от Наказателния кодекс на Република Беларус - „призиви към действия, насочени към нанасяне на вреда на националната сигурност на Република Беларус“ и „подбуждане към вражда или раздор“.

На 28 април пък бе съобщено, че руският археолог Александър Бутягин е бил освободен от полски затвор. Полша го е прехвърлила в Беларус в рамките на размяна на затворници. Според ФСБ Бутягин и съпругата му са били разменени за двама кадрови служители на молдовските специални служби.

