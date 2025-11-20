Германия с мистериозно послание към Путин: Работим с Украйна по далекобойни ракети и ще ѝ ги дадем

Германският канцлер Фридрих Мерц потвърди, че на Украйна ще бъдат предоставени ракетни системи за далекобойни удари, но отказа да даде подробности за количествата или за графика на доставките. "От месеци работим интензивно с украинското правителство за реализиране на проекти за дългообхватни оръжия, както ги наричаме технически. Украинската армия ще бъде оборудвана с такива оръжейни системи“, заяви Мерц на съвместна пресконференция с шведския премиер Улф Кристершон в Берлин на 19 ноември.

Мерц: Нужна е неяснота, за да увеличим натиска върху Русия

Попитан за предишното нежелание на Берлин да достави на Киев крилати ракети с голям обсег „Таурус“, Мерц отказа да даде подробности, описвайки този подход като тактика за увеличаване на натиска върху Русия.

„Ние се споразумяхме, че повече няма да обсъждаме подробности публично, защото считаме, че е необходима известна степен на неяснота, особено за руската страна, по отношение на обхвата на нашата военна подкрепа в тази област“, заяви Мерц.

Припомняме, че при предишния канцлер Олаф Шолц от Социалдемократическата партия правителството на Германия отказваше да достави "Таурус" заради твърдения за ескалиране на войната, а Мерц настояваше за такава доставка по време на предизборната кампания, както и след това. За пращане на ракетите в Украйна обаче още няма решение, като правителството в Берлин се позовава на нуждата от по-широката подкрепа на НАТО.

„Мога само да кажа, че правим всичко възможно, за да оборудваме украинската армия с оръжейни системи с подходящ обсег. И това ще продължи през следващите седмици и месеци, ако е необходимо, включително и с производството на такива оръжейни системи в самата Украйна“, добави германският канцлер.

Германия обвини Русия в "терористична война" срещу гражданите на Украйна

Снимка: Getty Images

Мерц обвини Русия, че умишлено напада гражданската енергийна инфраструктура на Украйна преди настъпването на зимата, наричайки това „терористична война срещу гражданското население“. Той обеща продължителна европейска подкрепа за укрепване на украинската противовъздушна отбрана и отбеляза, че Германия ще предостави допълнителни 3 милиарда евро военна помощ през следващата година - общо 11,5 млрд. евро е планираната вноска за 2026 г.

Мерц изрази и надежда, че лидерите на ЕС ще постигнат споразумение следващия месец за използването на замразени руски активи за предоставяне на финансова подкрепа на Украйна. „Това е най-силният ни лост, за да доведем Москва до масата за преговори и да сложим край на тази ужасна война в дългосрочен план“, подчерта той, цитиран от Анадолската агенция.

Мерц не очаква напредък по мирен план за Украйна

По повод съобщенията, че администрацията на Тръмп тихо работи по мирен план с Русия за прекратяване на войната в Украйна, Мерц не даде подробности, но заяви, че не очаква скорошен значителен напредък.

„Поддържаме тесни ежедневни контакти с американската администрация, включително с нашите съветници, за да определим дали е възможно да изработим план. Но в момента не е предвидимо дали това ще доведе до резултат в краткосрочен план“, каза канцлерът.

„Въпреки това германското правителство и моят личен екип поддържат ежедневна комуникация с американската администрация по този въпрос“, добави Мерц.

